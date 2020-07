28.07.2020 - Kulturgarten: Deutsche Kammerakademie

Beim Kulturgarten – Sommer in Neuss am und im Globe darf natürlich auch die Deutsche Kammerakademie Neuss (dkn) nicht fehlen. Daß sie sich, der kleinen Bühne im Theater entsprechend nicht in ihrer großen Besetzung, sondern in verschiedenen kleinen Formationen präsentiert, liegt auf der Hand.

Die Stipendiaten und Stimmführer haben anlässlich ihres besonderen Gastspiels an der Rennbahn drei Programme zusammengestellt, in denen sie als Trio, Quartett und Quintett auftreten werden.

Am Donnerstag, 6. August, um 17.30 Uhr werden die Stipendiaten der dkn mit Werken von Edvard Grieg, Carl Nielsen und anderen nordischen Meistern eine musikalische Reise durch Skandinavien unternehmen.

„Es muss nicht immer Geige sein!“ heißt es anschließend am Sonntag, 9. August, um 17.30 und 19.30: Drei virtuose Solisten der Deutschen Kammerakademie Neuss zeigen die vier berühmten Klassiker Carl Ditters von Dittersdorf, Gioacchino Rossini, Ludwig van Beethoven und Michael Haydn im Umgang mit tiefen Tönen von ihrer humorig-unterhaltsamen Saite ...

Neu hinzugekommen sind zwei Konzerte, die am Freitag, 14. August, und Samstag, 15. August, um jeweils 19.30 im Zeughaus Neuss stattfinden werden. Hier gibt das aus Mitgliedern der dkn bestehende Ensemble Quirin eine kleine „Schubertiade“, die mit einer deutschen Erstaufführung beginnt: dem Sospirando 4 „Schuber

t“, das der 1988 geborene Finne Sauli Zinovjev zum 60-jährigen Bestehen des berühmten Festivals von Turku geschrieben hat. Dieser Hommage schließt sich der Wiener Meister mit seinem letzten großen Kammermusikwerk an – dem Streichquintett C-Dur D 956, einer Symphonie für fünf Streicher, die von Freud’ und Leid, von Sorgen und Trotz und von unendlicher Schönheit erzählt.

Für die Gemütlichkeit rund um die Veranstaltungen sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt für Kinder fünf Euro (zzgl. Vorverkaufs- und Servicegebühren).

Der Kartenvorverkauf ist über west:Ticket – online unter www.westticket.de, telefonisch 0211-274000 oder über die bekannten Vorverkaufsstellen wie die Tourist-Information und Platten Schmidt möglich.

Weitere Informationen gibt es unter www.neuss.de/kultur.