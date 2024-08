28.08.2024 - Fröhliches Gespensterstück für Kinder ab drei Jahren

In der Theaterreihe „Wundertüte“ begrüßt das Kulturamt der Stadt Neuss am Sonntag, 1. September 2024, die Piccolo Puppenspiele mit ihrer Produktion „Kasper im Gespensterschloss“ im Kulturkeller (Oberstraße 17). Das Stück dauert 40 Minuten und empfiehlt sich für Kinder ab drei Jahren. Für die Vorstellung um 16 Uhr gibt es noch Tickets online unter https://kulturamt-neuss.de/kindertheater, bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse. Die Vorstellung um 14 Uhr ist bereits ausverkauft.



Hundemüde ist Kasper nach einer langen Wanderung. In einem alten, verlassenen Schloss will er sich ein wenig ausruhen. Dich ist das Schloss wirklich verlassen? Nicht ganz, denn pünktlich um Mitternacht kommt ein merkwürdiger Kerl in einem langen Hemd aus einer Truhe geklettert: Das Schlossgespenst Eusebius bringt Kasper mit allerlei fröhlichen Spukereien um den verdienten Schlaf. Der Künstler Gerd J. Pohl von den Piccolo Puppenspielen zeigt dieses heitere Stück, bei dem wirklich niemand Angst vor Gespenstern haben muss.



Die „Wundertüte“ ist eine Kindertheaterreihe des Kulturamtes der Stadt Neuss und richtet sich an Kinder im Alter von etwa drei bis acht Jahren. Die eingeladenen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler*innen zeigen Geschichten, die zum Staunen und Mitspielen einladen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Foto: Piccolo Puppenspiele).