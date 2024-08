28.08.2024 - Ticketsortiment in Bussen wird VRR-weit geändert

Auch in den Stadtwerke Neuss-Bussen wird zum 1. September das Ticketsortiment, welches beim Einstieg erworben werden kann, geändert. Ab diesem Tag sind beim Fahrpersonal nur noch Einzeltickets und FahrradTickets zum direkten Fahrtantritt erhältlich. Alle weiteren Ticketarten können aber weiterhin in der Neuss mobil App, im KundenCenter auf der Krefelder Straße sowie an Ticketautomaten und in den Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet bezogen werden.

„Durch das aktualisierte Ticketsortiment wollen wir VRR-weit künftig den Zeitaufwand für Verkauf und Beratung sowie die Zahlungsabwicklung in den Fahrzeugen reduzieren. Wir erwarten dadurch pünktlichere Abfahrten und einen verlässlicheren Fahrplan“, erklärt Jörg Steinfort, Abteilungsleiter Vertrieb/Marketing bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss.

„eezy“ statt Papierticket

Als Alternative zum herkömmlichen VRR-Ticketsortiment können Fahrgäste für ihre Fahrten auch den digitalen Tarif „eezy“ direkt über die Neuss mobil App nutzen. Ein Ein- und Auschecksystem errechnet dann den Fahrpreis anhand der Luftlinie zwischen Start- und Zielhaltestelle. Fahrgäste zahlen so nur für die Strecke, die sie tatsächlich im ÖPNV zurückgelegt haben. Ein weiterer Vorteil: Für Fahrten mit „eezy“ in der 2. Klasse zahlen die Fahrgäste maximal 49 Euro im Monat. Nach Erreichen dieser Preisgrenze sind alle Folgefahrten im gleichen Kalendermonat Nordrhein-Westfalen-weit kostenlos.