28.08.2024 - Umfrage zur Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Neuss entwickelt ihre Services kontinuierlich weiter und nimmt als eine von über 900 Bibliotheken an der europäischen Publikumsbefragung „Sentobib“ teil. Bis zum 31. Oktober 2024 haben Bürger*innen ab 18 Jahren die Möglichkeit, den Online-Fragebogen zu den Angeboten und Serviceleistungen der Bibliothek auszufüllen. Den Fragebogen gibt es in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Er kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://de.sentobib.eu/121

Die „Sentobib“-Befragung läuft über ein leicht zugängliches Tool, mit dem auf wissenschaftlich fundierte Weise Mitglieder und Interessierte zu allen relevanten Aspekten des Bibliotheksbesuches, des Angebotes und der Serviceleistungen befragt werden. Die unabhängige Forschung wird in Deutschland mit Unterstützung der Universität Hildesheim und des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) organisiert. Die Forschung ist darauf ausgelegt, sowohl Besucher*innen, als auch ehemalige Mitglieder und Nicht-Besucher*innen zu befragen.

Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Mit jedem vollständig ausgefüllten Fragebogen wird ein Quadratmeter Regenwald vor dem Abholzen gerettet. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der anerkannten Organisation World Land Trust. Darüber hinaus ist diese Online-Umfrage mit einem Wettbewerb für die teilnehmenden Befragten verknüpft. Dieser Wettbewerb wird von der Sento Group BV organisiert, die die Forschung ermöglicht. Nach Absenden des Fragebogens ermittelt ein Zufallsgenerator einen möglichen Gewinn, der aus einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro besteht.