28.09.2020 - Familientag im Clemens Sels Museum

Mit der Familie ins Museum: am Sonntag, 4. Oktober 2020, 11.30 Uhr, bietet das Clemens Sels Museum Neuss dazu im „Doppelpack“ eine Führung für Erwachsene und zur selben Zeit einen Kinderworkshop an.

Mit Kunstvermittlerin Melanie Seidler geht es durch die aktuelle Sonderausstellung „Fisch Land Fluss. Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein“. Fisch gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln des Menschen – in Flüssen und Seen fand der Mensch in früheren Jahrhunderten reichlich Nahrung. Auch der Rhein und die Erft waren früher fischreiche Gewässer, welchen der Fischbestand durch die Industrialisierung im 20. Jahrhundert durch Verschmutzung jedoch entzogen wurde. Die kurzweilige 60-minütige Führung kostet vier Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei.

„Leinen los und an die Taue!“ heißt es in dem gleichzeitig stattfindende Kreativworkshop für Kinder ab sechs Jahren. Zusammen mit Archäologe Jost Auler lernen die Kinder praktische Fischer- und Seemannsknoten. Der 90-minütige Workshop kostet pro Kind vier Euro Teilnahmegebühr plus zwei Euro Materialkosten, der Eintritt ist frei.

Eine weitere Führung durch die Sonderausstellung startet um 13 Uhr im Foyer. Dann geht es mit Jost Auler auf eine spannende Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein. Erwachsene zahlen dafür vier Euro, der Eintritt frei.

Eine Anmeldung für alle Angebote ist erforderlich! Anmeldung und Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131-904141.

Alle Infos zu den geltenden Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum finden Sie unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder auch telefonisch unter 02131/904141.

(Stand: 25.09.2020/Bu)