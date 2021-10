28.10.2021 - Konzertfilm Lajos Dudas Quartett

Am Dienstag, 9. November 2021, zeigt die Musikschule der Stadt Neuss um 20 Uhr einen Konzertfilm über das Lajos Dudas Quartett im Pauline-Sels-Saal des Romaneums.

Der WDR-Mitschnitt aus dem legendären Subway in Köln zeigt das renommierte Lajos Dudas Quartett in Topform: In der Besetzung Lajos Dudas (Klarinette und Komposition), Philipp van Endert (Gitarre), Günter Lenz (Bass) und Kurt Billker (Schlagzeug) lassen die drei Kollegen der Musikschule zusammen mit ihrem Gast ihrer großen Improvisationsfreude sichtlich freien Lauf. Ein Augen- und Ohrenschmaus zum 80. Geburtstag des Leaders. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Einlass wird nur mit aktuellem 3-G-Nachweis gewährt.



(Stand: 28.10.2021, Kro)