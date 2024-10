28.10.2024 - Reflections: Matinée-Konzert der Musikschule

Unter dem Motto „Reflections“ präsentieren die beiden Lehrkräfte der Musikschule Neuss, Eleni Anastasiadou (Klavier) und Thomas Wormitt (Querflöte), am Sonntag, 10. November 2024 um 11 Uhr im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum ein außergewöhnliches Programm. Das Publikum wird in diesem Matinée-Konzert mit auf eine musikalische Entdeckungsreise genommen: jede der stimmungsvollen Kompositionen von Eugenie Rocherolle, Siegfried Karg-Elert, Arvo Pärt und Lowell Liebermann entfaltet auf einzigartige Weise das Thema der Reflexionen – sei es in der Wiederholung von Motiven, der Verwandlung von Themen oder der tiefgründigen Auseinandersetzung mit Klang, Zeit und Raum. Der Eintritt ist frei.