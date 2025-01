29.01.2025 - Arbeiten der Deutschen Bahn: Erneute Vollsperrung der Weberstraße

Aufgrund von Arbeiten der Deutschen Bahn an der neuen Bahnbrücke muss die Weberstraße erneut kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 5. Februar, 15 Uhr und endet am Donnerstag, 6. Februar 2025, 7 Uhr. Der Schülerverkehr bleibt unbeeinträchtigt, da die Arbeiten außerhalb der entsprechenden Fahrzeiten stattfinden.

Der Zeitraum der Sperrung richtet sich nach Vorgaben der Deutschen Bahn. So müssen die Arbeiten während einer, von der Deutschen Bahn vorgegebenen "Sperrpause" des Zugverkehrs durchgeführt werden. Um den weiteren Baufortschritt nicht zu verzögern, ist eine Verschiebung nicht möglich. Für den Verkehr werden die Umleitungsstrecken großräumig ausgeschildert. Sie führen über die Jülicher Landstraße stadteinwärts und Bergheimer Straße stadtauswärts. Auch für Fußgänger*innen und Radfahrende werden entsprechende Alternativrouten ausgeschildert.

Busse fahren Umleitung

Die Busse müssen während der Sperrzeit erneut eine großräumige Umleitung fahren. Die Haltestellen Pomona, Schulzentrum und Stifterstraße, sowie die Haltestelle Weingartstraße/Botanischer Garten in Fahrtrichtung Lukaskrankenhaus können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Betroffen sind die Buslinien 843, 844, 848, NE3. 869, 872, 873, 877, sowie die Linie 842 im Spätverkehr.



Linien: 843, 844, NE3, 869, 872, 873, 877 in Richtung Innenstadt Nach der Haltestelle Südpark erfolgt die Umleitung über die Steubenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Jülicher Landstraße sowie die Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Südpark und Weingartstraße werden nur die Ersatzhaltestellen Pomona (auf der Steubenstraße), Moselstraße und Schillerstraße bedient.



Linien: 843, 844, NE2, 869, 872, 873, 877 in Richtung Pomona Hier werden die Busse den regulären Linienweg über die Bergheimer Straße bedienen.



Linien 848 Richtung Johanna-Etienne-Krankenhaus/Sonderfall Linie 842 in Richtung Rheinpark-Center im Spätverkehr: Nach der Haltestelle Hertzstraße folgen die Busse der Umleitung über die Jülicher Landstraße und Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Hertzstraße und Weingartstraße werden die Ersatzhaltestellen Polizeibehörde (vor der Tankstelle), Jülicher Landstraße, Kantstraße und Schillerstraße angefahren.



Linie 848 in Richtung Lukaskrankenhaus: Nach der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz erfolgt die Umleitung durchgehend über die Bergheimer Straße bis zur Haltestelle Pomona auf der Steubenstraße. Als Ersatz werden die Haltestellen Dreikönigenstraße und Neuss Süd S angefahren.





Brückenneubau vergrößert Straßenraum

Die bisherige Bahnbrücke musste aufgrund ihres Alters einem Neubau weichen, der in den vergangenen Monaten im Auftrag der Deutschen Bahn errichtet wurde. Mit der neuen Brücke, einem Stahltrogbauwerk, ist nun der Straßenraum darunter wesentlich vergrößert. Die sogenannte „Lichte Weite“ zwischen den Brückenpfeilern beträgt statt bisher 11 nun 17 Meter Breite. Die Stadt Neuss bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt, alternative Routen zu nutzen.