29.02.2024 - „NEmo Shuttle“: Stadtwerke auf Abruf

Die Stadtwerke Neuss haben heute ihren neuen On-Demand-Service NEmo Shuttle gestartet. Das Mobilitäts-Angebot kommt ganz ohne festen Fahrplan und ohne festen Linienweg aus. NEmo Shuttle fährt in den Neusser Stadtteilen Speck/Wehl/Helpenstein, Hoisten, Rosellen, Norf, Grefrath und Holzheim. Zur optimalen Verknüpfung mit dem klassischen Neusser ÖPNV-Netz haben die Stadtwerke Neuss auch die stark frequentierten südlichen S-Bahn-Haltestellen Holzheim, Norf und Allerheiligen integriert. NEmo Shuttle ist montags bis donnerstags von 6:30 Uhr bis 23 Uhr, freitags von 6:30 Uhr bis 2 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 2 Uhr und sonntags von 8 Uhr bis 22 Uhr für die Fahrgäste im Einsatz.

Smarte Buchung und automatische Fahrtplanung

Kundinnen und Kunden bestellen und bezahlen NEmo Shuttle ganz einfach mit einer eigenen „NEmo shuttle“-App. Diese ist seit einigen Tagen bereits in den App-Stores verfügbar ist. Nachdem man die App heruntergeladen hat, hinterlegt man vor der ersten Buchung seine persönlichen Daten und das gewünschte Zahlungsmittel. Anschließend geht alles einfach und digital. Das bedeutet: Die Fahrgäste wählen zuerst ihren Start- und Zielpunkt sowie Abhol- und/oder Ankunftszeit aus. NEmo Shuttle zeigt dann automatisch die nächstgelegenen Haltepunkte für diese Fahrt an. Dabei wählt das System aus über 4.000 Haltepunkten im Bedienungsgebiet, die mit einem geringen Fußweg erreichbar sind.

Die maximale Wartezeit beträgt nach der Buchung 30 Minuten. Zunächst bekommen die Kundinnen und Kunden ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem NEmo Shuttle voraussichtlich ankommen wird – ähnlich wie man es von Lieferdiensten kennt. Außerdem ist der aktuelle Standort des NEmo Shuttle in der App sichtbar. 10 Minuten bevor NEmo Shuttle eintrifft, erscheint dann noch eine Push-Nachricht mit dem Hinweis, dass NEmo Shuttle bald da ist. Zudem sind auch Vorbestellungen bis zu sieben Tagen im Voraus möglich, hier können die Kundinnen und Kunden einfach die für sie späteste mögliche Ankunftszeit angeben. Registrierung, Fahrtbuchung und Bezahlung erfolgen ganz einfach, barrierearm und digital über die „NEmo shuttle“-App per Smartphone.

Die individuellen Fahrtanfragen bündelt und synchronisiert ein Algorithmus im Hintergrund des Systems und optimiert dementsprechend die Fahrwege. Unterwegs zum gewünschten Zielhaltepunkt können andere Fahrgäste zusteigen, die Fahrwege werden dann geteilt.