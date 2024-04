30.04.2024 - Kunst & Kuchen im Museum: Neuss 1474

In der beliebten Reihe „Kunst & Kuchen“ widmet sich die Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries am Mittwoch, 8. Mai 2024, um 14.30 Uhr, im Clemens Sels Museums Neuss der laufenden Ausstellung „Neuss 1474 – Belagerung durch Karl den Kühnen“.

Spannende Themenbereiche erwarten die Besucher*innen in den einzelnen Ausstellungsräumen, die den Alltag, Klöster und Kirchen, die Waffenfunde sowie die Schlacht am Reckberg eindrucksvoll belegen. Eine Zeitreise in die mittelalterliche Stadt Neuss.

Anschließend bietet sich bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen die Gelegenheit, sich über das Gesehene auszutauschen. Die Teilnahmegebühr beträgt elf Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de sowie dienstags bis samstags jeweils von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131 90-4141.