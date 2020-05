29.05.2020 - Ausschuss für Anregungen und Beschwerden

Über die Überquerung „Grüner Weg“, eine Baumfällung und die Hundewiese „Kuhweg“ berät der Ausschuss für Anregungen und Be-schwerden in seiner nächsten Sitzung. Das Gremium tagt am Donnerstag, 4. Juni 2020, um 17 Uhr im Pauline-Sels-Saal im Romaneum, Brückstraße 1, in Neuss.

Weitere Themen auf der Tagesordnung sind eine Fachaufsichtsbeschwerde zum Bebauungsplan 473 Neuss-Hoisten und eine Mitteilung der Verwaltung zur Bereitstellung von „Traumboxen“ als Ergänzung zu stationär verfügbaren Defibrillatoren. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Roland Sperling.