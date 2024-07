29.07.2024 - Erneuerung der Bahnbrücke Weberstraße

Im Zuge von Brücken-Erneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn wird die Verkehrssituation im Bereich der Bahnbrücke Weberstraße nachhaltig verbessert. Die Stadt Neuss hatte sich über viele Jahre hinweg für eine Beseitigung der sicherheitsrelevanten Engstelle im Brückenbereich eingesetzt. Nun ist es soweit: Mit dem Abriss der alten Brücke und dem anschließenden Einschub des neuen Bauwerkes vergrößern sich die Verkehrsflächen unterhalb der Brücke um sechs Meter in der Breite.

Für Abriss und Neubau muss die Weberstraße jedoch in dem kurzen Zeitraum von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 18. August 2024, in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Auch Fußgänger*innen und Radfahrende können dadurch den Baustellenbereich nicht passieren. Dafür sind Umleitungen getrennt nach Verkehrsarten entsprechend eingerichtet und vor Ort ausgeschildert.

Bei der neuen Brücke handelt es sich um ein sogenanntes Stahltrogbauwerk, welches den Straßenraum unterhalb deutlich vergrößert. So verbreitert sich die „lichte Weite“ zwischen den Brückenpfeilern von ca. elf auf 17 Meter. Durch diese Mehrbreite werden die beidseitigen getrennten Geh- und Radwege auf insgesamt jeweils 5,25 m verbreitert und werden damit vor allem für den starken Schüler*innenverkehr komfortabler und sicherer nutzbar. Zugleich wird die Fahrbahn von sechs auf 6,50 m verbreitert und die bisherige Engstelle entschärft. Begegnungen mit dem Busverkehr können so künftig ohne Behinderungen erfolgen, was den Verkehrsfluss und damit die Verkehrssicherheit im Brückenbereich deutlich verbessern wird.

Umleitung für den Kfz-Verkehr über Bergheimer Straße /Jülicher Landstraße

Die Weberstraße ist für den Zeitraum der Bauarbeiten in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Die Stadt Neuss richtet stadteinwärts und stadtauswärts Umleitungsstrecken ein.

Stadteinwärts (U3): Die Umleitungsstrecke verläuft ab der Bergheimer Straße über die Steubenstraße, Konrad-Adenauer-Ring, Jülicher Landstraße und Dreikönigenstraße/Schillerstraße.

Stadtauswärts (U1): Der Verkehr wird über die Bergheimer Straße an der Baustelle vorbeigeleitet.

ÖPNV betroffen: Linienverkehr wird umgeleitet

Auch der ÖPNV ist von der temporären Sperrung betroffen. Der Linienverkehr wird von Donnerstag, 1. August, bis voraussichtlich Sonntag, 18. August, großräumig umgeleitet. Die Haltestellen Pomona, Schulzentrum und Stifterstraße auf der Weberstraße sowie die Haltestelle Weingartstraße/Botanischer Garten in Fahrtrichtung Lukaskrankenhaus können nicht angefahren werden.

Linien 843, 844, NE3, 869, 872, 873, 877 in Richtung Innenstadt

Nach der Haltestelle Südpark erfolgt die Umleitung über die Steubenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Jülicher Landstraße sowie die Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Südpark und Weingartstraße werden nur die Ersatzhaltestellen Pomona (auf der Steubenstraße), Moselstraße und Schillerstraße bedient.

Linien 843, 844, NE2, 869, 872, 873, 877 in Richtung Pomona

Die betreffenden Linien können den normalen Linienweg über die Bergheimer Straße nehmen.

Linie 848 in Richtung Johanna-Etienne-Krankenhaus | Sonderfall Linie 842 in Richtung Rheinpark-Center im Spätverkehr

Nach der Haltestelle Hertzstraße erfolgt die Umleitung über die Jülicher Landstraße und Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Hertzstraße und Weingartstraße werden die Ersatzhaltestellen Polizeibehörde (vor der Tankstelle), Jülicher Landstraße, Kantstraße und Schillerstraße angefahren.

Linie 848 in Richtung Lukaskrankenhaus

Nach der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz erfolgt die Umleitung durchgehend über die Bergheimer Straße bis zur Haltestelle Pomona auf der Steubenstraße. Als Ersatz werden die Haltestellen Dreikönigenstraße und Neuss Süd S angefahren.

In den Stadtwerke-Bussen werden die Fahrgäste mit Durchsagen über die Umleitungen informiert. Auch die dynamischen Fahrgastinformationen an den betroffenen Haltestellen weisen darauf hin. Zudem gibt es laminierte Kundeninformationen an den Haltestellen.



Weitere Informationen zu dem Bauprojekt stehen auf der Website der Deutschen Bahn zur Verfügung:

https://bahnbau-nrw.deutschebahn.com/projekte/brueckenprogramm-neusser-buendel.html