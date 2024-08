29.08.2024 - Baukommission „Immobilie Am Konvent“ hat offiziell Arbeit aufgenommen

Im Zuge der fortschreitenden Planungen für die Immobilie Am Konvent, dem früheren Kaufhof-Gebäude, hat die Stadt Neuss die Baukommission „Immobilie Am Konvent“ eingerichtet. Deren konstituierende Sitzung fand am 28. August statt. Die Baukommission soll den weiteren Prozess zur Entwicklung der Immobilie aktiv begleiten und entscheidende Impulse setzen.

Die neu eingerichtete Baukommission setzt sich aus jeweils einem Mitglied und einer persönlichen Vertretung der jeweiligen Fraktionen zusammen. Zur Vorsitzenden der Baukommission „Immobilie Am Konvent“ wurde Elisabeth Heyers (CDU) gewählt, zu ihrem Stellvertreter Sascha Karbowiak (SPD). Weitere Mitglieder des Gremiums sind Ingeborg Arndt (Fraktion Jetzt), Roland Kehl (Die Grünen), Mathias Krämer (Die Partei/ Linke), Michael Nietsch (AfD), Carsten Thiel (UWG) und Roland Sperling (Die Linke / Tierschutz). Die Kommissionsmitglieder hatten sich bereits Ende Juni vorab getroffen, um die Immobilie Am Konvent zu besichtigen.

Die Baukommission hat die Aufgabe, die Gesellschafterversammlung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI), als Eigentümerin der Immobilie, umfassend zu beraten und ihr unterstützend zur Seite zu stehen, um den weiteren Planungs- und Bauprozess optimal zu begleiten.

Die Immobilie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine zukünftige tragfähige Nutzung. Umsetzungskonzepte und Gespräche mit künftigen Mietinteressenten laufen bereits parallel. Über den aktuellen Sachstand wurden die Kommissionsmitglieder in der konstituierenden Sitzung umfassend informiert.

„Mit der Einrichtung der Baukommission Immobilie ‚Am Konvent‘ setzt die Stadt Neuss ein klares Zeichen für eine transparente und fachlich fundierte Begleitung der Revitalisierung der Immobilie. Die enge Zusammenarbeit mit allen im Stadtrat vertretenen Fraktionen sowie der Zugriff auf externe Expertise sollen gewährleisten, dass das Projekt im Sinne der gesamten Stadtentwicklung vorangetrieben wird“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.