29.08.2024 - Stadtwerke lassen Südbad-Freibad bis einschließlich 8. September geöffnet

Traditionell geht im Südbad-Freibad die Saison am 31. August zu Ende. Da sich aber immer mehr abzeichnet, dass der Hochsommer auch über das Wochenende hinaus bleiben soll, haben die Stadtwerke als Badbetreiber kurzfristig umdisponiert. Der Freibadbereich im Südbad in Reuschenberg bleibt bis einschließend Sonntag, 8. September, geöffnet. Und das täglich von 8 bis 20 Uhr. In dieser Zeit stehen den Gästen das 50-Meter-Becken, der Kinderplantschbereich, die Außenumkleide und die großzügigen Liegewiesen in vollem Umfang zur Verfügung. „In Anbetracht der weiterhin schönen Wetterlage können wir die Freibadsaison, trotz angespannter Personalsituation, auch durch die flexible Mithilfe der Mitarbeitenden verlängern“, wusste Bäder-Leiter Alexander Bride am heutigen Vormittag zu berichten.

Für das anstehende Wochenende kündigen die Wetterdienste Tageshöchstwerte von bis zu 31 Grad Celsius an. Auch die kommende Woche soll hochsommerlich mit Wer-ten von knapp 30 Grad starten.

