29.10.2024 - „5. Neusser 24-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck“

An diesem Wochenende ist es soweit: Das „5. Neusser 24-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck“ findet im Stadtbad statt. Los geht es am Samstag um punkt 15 Uhr. Exakt 24 Stunden später, am Sonntag um 15 Uhr endet die Veranstaltung. Jede geschwommene Bahn bringt Geld für einen guten Zweck.

Hierfür hat das Veranstaltertrio Lions Club Neuss, Neusser Schwimmverein und Stadtwerke Neuss ein attraktives Programm zusammengestellt. Der Eintritt ins Schwimmbad ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Mitmachen dürfen alle Schwimmerinnen und Schwimmer, die mindestens 50 Meter ohne Schwimmhilfen im Wasser zurücklegen können.

Auch Stadtwerke-Bäderprofi macht mit

An den Start beim 24-Stunden-Schwimmen wird auch Jens Arsov gehen. Der 44-jährige arbeitet seit über 20 Jahren für die Stadtwerke-Bädertochter NBE. Seit 2007 ist er stellvertretender Betriebsleiter. „Ich bin Schwimmer von der Pike auf. Schon als Kleinkind bin ich in meiner Heimat für den Dülkener Schwimmverein bei Wettkämpfen an den Start gegangen“, so Arsov. Nach einem Fahrradunfall hat er inzwischen nicht nur wieder seine Arbeit sondern auch das Schwimmtraining aufgenommen. „Mein Ziel am Wochenende im Stadtbad sind 5 Kilometer. Das 24-Stunden-Schwimmen ist eine tolle Angelegenheit, weil zum einen soziale Projekte unterstützt werden und man gleichzeitig etwas für die eigene körperliche Fitness machen kann“, wirbt Jens Arsov für die Teilnahme.

Nachhaltige Partnerschaft

„Seit der Premiere 2019 und trotz Corona-Unterbrechung sind bislang bei den 24-Stunden-Schwimmen viele Zehntausend Euro durch großzügige Spender und Sponsoren zusammengekommen“, erinnert sich Frank Löbig vom Lions Club Neuss. „Auch in diesem Jahr hoffen wir auf viele Teil-nehmende und einen hohen Euro-Betrag für soziale Projekte und Initiativen“, so Löbig weiter. Ziel ist es bei den Teilnehmenden die Bestmarke von 2019 zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Damals hatten insgesamt 400 Aktive im Alter von 5-92 Jahren teilgenommen und waren zusammen über 1.600 Kilometer geschwommen. Sponsoren haben die Möglichkeit, einzelne Bahnen im Stadtbad zu „erwerben“. Spenden sind in unterschiedlicher Form auch noch vor Ort am Veranstaltungstag selber möglich.

Der Erlös des 24-Stunden-Schwimmens wird zum überwiegenden Teil an "DAS HAUS“ Neuss (früher „Haus der Jugend“) gehen. Die Lions setzen damit in diesem Jahr einen Fokus auf die Jugendarbeit. Wie in den Vorjahren wird auch der Neusser Schwimmverein finanziell unterstützt. Der Ver-ein wird im kommenden Jahr sein 125jähriges Bestehen feiern. „Genau wie vergangenes Jahr wollen wir unser Event aber auch als Plattform für eigene Projekte anbieten“, weiß Andreas Neuenhausen vom Lions Club Neuss zu berichten.

Stadtwerke und NSV stellen attraktives Rahmenprogramm

Beim 24-Stunden-Schwimmen wird es erneut rund um das Thema Wasser ein vielfältiges Rahmenprogramm geben. Am Samstag bietet der Neusser Schwimmverein ab 16 Uhr auf einer Bahn die Möglichkeit zur kostenlosen Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Bronze“, „Silber und „Gold“ an. Um 16.30 und 17.30 Uhr werden vom Neusser Schwimmverein Aquapowerkurse angeboten. Am Sonntag bieten die Stadtwerke Neuss von 8.30 – 9.00 Uhr eine Wassergymnastik und zwischen 9.00 und 12.00 Uhr ein Angebot zur Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Seeräuber“ und Bronze an. Der Neusser Schwimmverein unterbreitet von 9.00 – 11.30 Uhr ein Schnupperangebot Babyschwimmen. Ebenfalls am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr, steht ein Ninjacross-Wettbewerb für Groß und Klein ab 8 Jahren auf dem Programm.

Neusser Schwimmverein sorgt für Verpflegung

Während der Veranstaltung steht die Cafeteria im Stadtbad mit Snacks sowie Kalt- und Warmgetränken zur Verfügung. Die Gastronomie wird von Mitgliedern des Neusser Schwimmvereins betrieben.

Infos zum „5. Neusser Sponsorenschwimmen“ finden sich online: www.stadtwerke-neuss.de/sponsorenschwimmen .

