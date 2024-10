29.10.2024 - Nicht-Einberufung des Stadtrates am 8. November 2024

Nach Prüfung durch den Bürgermeister erfordert die Geschäftslage derzeit keinen Zusammentritt des Rates. Der für den 08. November 2024 avisierte Bedarfstermin für die Sitzung des Rates muss daher nicht stattfinden. Soweit bereits Anträge zur Behandlung im Stadtrat eingegangen sind, können diese auf die Tagesordnung der für den 13. Dezember 2024 terminierten Ratssitzung aufgenommen werden oder aber zuvor im Haupt- und Sicherheitsausschuss am 21. November 2024 sowie in den jeweils zuständigen Fachausschüssen behandelt werden. Bereits gestellte Anfragen können - soweit gewünscht - ebenso in den Ausschüssen eingebracht oder als Service-Anfragen für Mandatsträger*innen zeitnah beantwortet werden.