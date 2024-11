29.11.2024 - Südbad ab Donnerstag wegen Grundreinigung geschlossen

Das anstehende erste Adventwochenende sollten die Schwimmbadfans für einen spontanen Besuch des Südbades in Reuschenberg nutzen. Aufgrund der jährlichen Grundreinigungsarbeiten und der anschließenden Weihnachtsfeiertage wird das Südbad von Donnerstag, 5. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 26. Dezember, nämlich für insgesamt drei Wochen geschlossen bleiben. In dieser Zeit werden die standardmäßigen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Auch Mitarbeitendenschulungen hinsichtlich Sicherheit und Gästebetreuung finden in der Schließzeit statt. Das Nordbad und das Stadtbad bleiben regulär geöffnet.

Alle Informationen zu den Neusser Bädern einschließlich der Öffnungszeiten finden sich online unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle

