30.01.2025 - Stadtwerke Neuss suchen im Februar wieder Partner für ein Sport-Sponsoring

Die Stadtwerke Neuss setzen auch in diesem Jahr ihr 2023 gestartetes Sport-Sponsoring-Konzept fort. Der lokale Versorgungs- und Infrastrukturdienstleister sucht im Februar interessierte Vereine und Initiativen, die in diesem Jahr Laufsportveranstaltungen oder Ballsportturniere in der Stadt Neuss durchführen. „Unser Fokus gilt dem Breiten- und Jugendsport in Neuss und seinen Stadtteilen. Deswegen haben wir gezielt die beiden Säulen aufgesetzt. Laufsportveranstaltungen für jedermann auf der einen und Ballsportturniere für Kinder und Jugendliche auf der anderen Seite“, umreißt Stadtwerke-Kommunikations- und Marketingleiter Jürgen Scheer die Ausrichtung des Sport-Sponsoring-Konzeptes.

Laufveranstaltungen und Jugend-Turniere im Fokus

Die beiden Säulen, für die sich ab sofort Vereine und Abtei-lungen bewerben können, sind Laufsportveranstaltungen und Ballsportturniere für Kinder und Jugendliche. „Angesprochen fühlen sollen sich beispielsweise Fußball-Vereine, die ein Jugendturnier ausrichten, aber natürlich auch Hand-ball- oder Basketballclubs. Mit den Laufveranstaltungen wol-len wir ganz gezielt den Breitensport unterstützen“, so Scheer über die von ihm entwickelte Konzeption.

Das Sponsoring-Prinzip sieht vor, dass die Stadtwerke für jeden Laufenden wie auch für jeden Teilnehmenden bei den Ballsport-Turnieren dem ausrichtenden Verein jeweils 1 Euro zur Verfügung stellen. Die Bewertung wird dabei anhand der Erfahrungen bei früheren Veranstaltungen und Turnieren erfolgen. Nach oben hin gibt es einen Deckel von 3.000 Euro.

Interessierte Vereine können sich bis zum 28. Februar 2025 bei den Stadtwerken Neuss für das Sponsoring bewerben. Das entsprechende Bewerbungsformular findet sich online unter: https://www.stadtwerke-neuss.de/unternehmen/engagement#9

