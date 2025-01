30.01.2025 - Umfrage zu „NEmo Shuttle“ gestartet

Im Rahmen einer jetzt gestarteten Nutzendenumfrage zum On-Demand-Pilotprojekt „NEmo Shuttle“ bitten die Stadtwerke Neuss ihre Kunden um ein Feedback. Die Umfrage richtet sich an alle, die den Service bereits nutzen, sowie diejenigen, die ihn bislang noch nicht in Anspruch genommen haben. „Wir möchten erfahren, was den Fahrgästen gefällt, wo aus ihrer Sicht Verbesserungspotential besteht und aus welchen Gründen der Service noch nicht genutzt wird“, erläutern die Stadtwerke-Mobilitätsmanager Marcel Missal und Lisa Zahar.

„NEmo Shuttle“ bietet eine flexible, bedarfsorientierte Mobilitätslösung innerhalb des Neusser Südens mithilfe von barrierearmen und elektrifizierten Kleinbussen. Die Buchung erfolgt einfach über eine App, die den Service bequem und schnell verfügbar macht. Mobilität auf Abruf fast bis vor die Haustür. Unter allen Teilnehmenden verlosen die Stadtwerke insgesamt 50 Gratisfahrten. Die Umfrage läuft noch bis Mitte März und kann online ausgefüllt werden. Die Umfrage kann über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://tinyurl.com/NEmo-Shuttle

Die Stadtwerke Neuss hoffen auf eine rege Teilnahme, um das Angebot weiter zu optimieren und noch besser an die Bedürfnisse der Nutzenden anzupassen.

Herausgeber:

Stadtwerke Neuss GmbH

Moselstraße 25-27

41464 Neuss



Ihr Ansprechpartner:

Jürgen Scheer

Pressesprecher

E-Mail: juergen.scheer@stadtwerke-neuss.de

Tel.: (02131) 5 310 250