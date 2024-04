30.04.2024 - Kreative Ideen für die Mitmachgärten der Landesgartenschau Neuss 2026

Die ersten 200 Bäume von insgesamt 2.200 sind gesetzt. Im Sommer startet der Ausbau des Kerngeländes der Landesgartenschau nach den Plänen von Franz Reschke Landschaftsarchitektur GmbH. Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Aktionsbereiche nehmen Form an: Dies gelingt am besten Hand in Hand mit der Bevölkerung und mit Unterstützung des Mitmachvereins Grünes Herz – Bürgerpark Neuss e.V.

Seit Herbst 2023 bieten die Landesgartenschau GmbH gemeinsam mit dem Grünen Herz Informationsveranstaltungen und Führungen über das Gelände für verschiedene Interessensgruppen an. Ziel ist es, möglichst viele Menschen in der Stadt für die Landesgartenschau zu gewinnen. Vielseitige Sport- Spiel- und Freizeitangebote werden geschaffen, bestehende Areale wie beispielsweise der Skateplatz neu integriert.

Einen zentralen Bereich nehmen naturgemäß die Gärten ein, die im östlichen Areal unter dem Arbeitstitel „Gartenland“ entstehen. Auf einer Gesamtfläche von ca. 10.000 m² werden rund 20 Gartenparzellen angelegt, eingebettet in blühende Stauden und Obstgehölze. Zur Landesgartenschau werden diese Gärten von nordrheinwestfälischen Gartenbaubetrieben in temporäre Themengärten, sog. Schaugärten, verwandelt und sollen tausende von Besucherinnen und Besuchern anlocken. Nach Ende der Gartenschau im Oktober 2026 können auf diesen Parzellen Mitmachgärten entstehen. Denn das Interesse am gemeinsamen Gärtnern im urbanen Umfeld ist groß.

Seit der ersten Informationsveranstaltung im November 2023 wächst das Netzwerk aus Interessierten, Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Vereine und Gruppierungen stetig und dynamisch an den Aufgaben, die das Projekt mit sich bringt. Der augenblickliche Fokus zielt auf die Frage, wie die vielen Vorstellungen vom gemeinsamen Gärtnern unter einen Hut zu bekommen und die Bewirtschaftung des Areals nach der Landesgartenschau langfristig sicherzustellen sind. Viele Ideen kommen aus dem Netzwerk selbst; Anregungen verspricht sich das Landesgartenschau-Team aber auch durch Exkursionen und Austausch mit weiteren Expertinnen und Experten ähnlicher Initiativen.

Das Projekt steht am Anfang – bis zur Eröffnung der Landesgartenschau im Frühjahr 2026 plant die LAGA GmbH eine vielschichtige Veranstaltungsreihe. Zur Gartenschau selbst wird es eine eigene Aktionsfläche bzw. einen Mustergarten geben, der auf die Zukunft des Gartenareals für die Zeit nach 2026 verweist. Wer sich aktiv einbringen möchte, ist herzlich eingeladen, mit der Landesgartenschau GmbH in Kontakt zu treten.

Weitere Informationen unter www.landesgartenschau-neuss.de

Kontakt: Elke Berg | e.berg@landesgartenschau-neuss.de

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto für Ihre Berichterstattung. (Rund 50 Garteninteressierte folgten am Montag, 29.04.2024, der Einladung der Landesgartenschau GmbH, um das künftige Gartenareal der Landesgartenschau Neuss 2026 im neu entstehenden Park in Augenschein zu nehmen. Foto: LAGA GmbH © Thomas Mayer_Archive)