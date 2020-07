30.07.2020 - 7 Bürgermeisterkandidaten in Neuss

Der Wahlausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung unter dem Vorsitz von Ersten Beigeordneten und Wahlleiter Frank Gensler folgende Kandidaten zur Wahl des Bürgermeisters zugelassen:

• Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler (CDU)

• Reiner Dieter Breuer (SPD)

• Michael Willi Klinkicht (GRÜNE)

• Michael Fielenbach (FDP)

• Roland Sperling (DIE LINKE)

• Thomas Mathias Lang (UWG/Freie Wähler Neuss)

• Hans Carlo Dietz (ZENTRUM)

Für die Wahl zum Stadtrat in den Wahlbezirken wurden insgesamt elf Parteien beziehungsweise Wählergruppen und ein Einzelbewerber zugelassen. Es treten damit (nicht in allen Wahlbezirken) die CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, UWG/Freie Wähler Neuss, Zentrum, Tierschutz hier!, Ortlepp (Einzelbewerber), Die Partei, Aktiv für Neuss an.

Für die Wahl zum Integrationsausschuss wurden drei Listen zugelassen: „Ich bin Neuss“, Gemeinsame Zukunft Neuss (GZN) und SPD Neuss – Heimat in Vielfalt (SPD).

Die Kommunalwahl mit der Wahl des Bürgermeisters, des Stadtrates und des Integrationsausschusses findet am Sonntag, 13. September 2020, statt.