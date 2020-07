30.07.2020 - Kulturgarten am und im Globe

Die Musik, die Gilda Razani, Hans Wanning und Jaime Moraga Vasquez in den Weiten der tönenden Sphären gefunden haben, passt in keine Schublade. Jazz, sanfte Elektronik und geradezu hypnotisierende Elemente verbinden sich zu einer ätherischen Mischung, die durch eine besondere Klangfarbe völlig unverwechselbar wird – durch die Erfindung des Russen Lew Termen, der die Öffentlichkeit vor genau einhundert Jahren mit seinem „Theremin“ überraschte: Die von der Erde geradezu losgelösten, durch pure Arm- und Handbewegungen erzeugten Töne dieses frühen elektrisch-elektronischen Instruments lassen sich zwar von jedem Physiker erklären; ihre Wirkung auf das Publikum indes bedarf keiner Worte.

„About Aphrodite“, eine Hommage an die griechische Göttin der Liebe, wurde 2012 von Gilda Razani und Hans Wanning gegründet und bald darauf durch den chilenischen Schlagzeuger und Folkwang-Preisträger Jaime Moraga Vasquez ergänzt.

Die im Iran geborene Gilda Razani lebt heute in Bochum und hat mit vielen Musikern, Bands, Ensembles, Dirigenten und Orchestern zusammengearbeitet. Genannt seien an dieser Stelle nur Karl Heinz Stockhausen, Marc Johnson, Trilok Gurtu, John Lee, Sub.vison, Hikary, die Helmut Zerlett Band, Paul Wallfisch, The Dorf, Bescay, Max Raabe, die Oper Baden-Baden, das Theater Dortmund, das Transorient Orchester, die Helmut Schmidt Show, Djangos Orientologie Orchester, Geierabend, das Sizilianische Jazz-Orchester und die Duisburger Symphoniker.

Gilda Razani spielt Soma Pipe und Sopransaxophon sowie das Theremin, mit dem sie internationale Bekanntheit erlangte und dessen Beherrschung man bei ihr an der Bochumer Musikschule erlernen kann.

Hans Wanning studierte Jazzpiano und klassische Komposition am Konservatorium von Hilversum und gehörte 1988 zu den Preisträgern des „European Jazz Contest“ in Brüssel. Während er am Klavier und am Synthesizer gern die rhythmischen Regionen des Techno streift, überrascht er immer wieder mit Sequenzen klassischer Werke, die unter seinen Händen zwanglos in die beeindruckend eigenwillige und eigenwillig beeindruckende Musik von About Aphrodite einfließen.

Gilda Razani und Hans Wanning arbeiten regelmäßig für das deutsche Fernsehen. Seit 2015 haben sie zahlreiche Filmmusiken und Hörspiele für den WDR komponiert und produziert.

Für die Gemütlichkeit rund um die Veranstaltungen sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt für Kinder fünf Euro (zzgl. Vorverkaufs- und Servicegebühren).

Der Kartenvorverkauf ist über west:Ticket online unter www.westticket.de möglich, telefonisch unter 0211/274000 oder über die bekannten Vorverkaufsstellen, wie die Tourist-Information und Platten Schmidt.

