30.07.2024 - Internationaler Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende

Die Impuls Suchberatung und das Streetwork-Angebot Beratung mobil haben in diesem Jahr erneut am 21. Juli, dem Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende, auf ihre Präventions-, Aufklärungs-, Beratungs- und Behandlungsangebote aufmerksam gemacht. In diesem Jahr wurde der Gedenktag in die regelmäßig stattfindende Beratungszeit an der Stadthalle integriert. Bei Kaffee, Kuchen, Waffeln und Musik kamen ungezwungene Gespräche zwischen Betroffenen und Berater*innen zustande. Dabei wurde gemeinsam den verstorbenen Drogengebrauchenden gedacht. Namen von verstorbenen Konsumierenden wurden symbolisch auf Steine geschrieben, die jedes Jahr am Gedenktag ausgelegt werden, sodass die Personen nicht in Vergessenheit geraten. Da in diesem Jahr das bundesweite Motto „Der Gedenktag sprüht“ lautete, sprühten sowohl Beratende als auch Gäste des Gedenktages Schmetterlinge, die den Verstorbenen gewidmet sind, auf eine Leinwand.

Erneut sind die Zahlen der verstorbenen Drogengebrauchenden in Deutschland 2023 wieder gestiegen: Deutschlandweit starben 2.227 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums, im Rhein-Kreis-Neuss waren es 13 Menschen.

