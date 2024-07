30.07.2024 - Neue Veranstaltungen der VHS im August

Die Volkshochschule Neuss im RomaNEum (Brückstraße 1) bietet im August unter anderem die folgenden neuen Kurse und Vorträge an:



Makramee an der VHS Neuss



Verschiedene Markamee-Projekte können die Teilnehmenden am Sonntag, 11. August 2024, von 14 bis 17 Uhr im RomaNEum realisieren. Vorgestellt werden unter anderem eine Blumenampel, Umhängetasche (für das Smartphone), Einkaufsnetz und Wandschmuck. Das Entgelt beträgt 24,52 Euro. Die Anmeldung ist online auf der Website der VHS möglich.





VHS-Wildfrüchte-Exkursion in Rosellen



Am Freitag, 16. August 2024, lädt Regina Thebud-Lassak zu einer Exkursion in den Schwarzen Graben in Rosellen ein. Von 15 bis 18 Uhr werden die Früchte vieler Bäume und Sträucher erkundet. Wichtig ist – genau wie bei Pilzen und Wildgemüsen – eine genaue Artenkenntnis, um essbare von giftigen Früchten zu unterscheiden. Auch an leckeren Rezeptvorschlägen wird es nicht fehlen. Diese sowie Übersichtslisten, Einsicht in Bücher zum Thema sowie eine Kostprobe selbstgemachter Wildfrucht-Marmeladen, -Gelees und –Liköre runden die Tour ab. Ein Unkostenbeitrag von 3 € pro Person wird vor Ort erhoben. Die Anmeldegebühr im Vorfeld beträgt 18,20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich.





VHS-Sommerakademie: Yin Yoga & Klangmeditation



Yin Yoga und dessen ruhige Sequenten praktizieren die Teilnehmenden am Samstag, 17. August 2024, von 10 bis 13 Uhr im RomaNEum und entspannen durch die tiefen Schwingungen der Klangschalen alle Ebenen von Körper und Geist. Bei gutem Wetter findet das Training auf der Dachterrasse statt, mit Blick über Neuss. Das Entgelt beträgt 21 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Website der VHS.





VHS-Sprachenberatungen



Am Samstag, 17. August 2024, zwischen 14.30 und 16 Uhr können an Fremdsprachen Interessierte mit fachkundigen Lehrkräften über ihre Kenntnisse und Ziele in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Schwedisch sprechen und sich dann für den passenden Kurs oder die passende Veranstaltung anmelden. Die Beratungen für Schwedisch erfolgen telefonisch, für alle übrigen genannten Fremdsprachen finden diese im RomaNEum statt. Bis Mittwoch, 14. August 2024, sind Anmeldungen zu den kostenlosen Sprachenberatungen per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de mit Angabe der Telefonnummer, direkt telefonisch unter 02131/90-4151 oder über die Website www.vhs-neuss.de möglich.





VHS-Sommerexkursion - Malen und Zeichnen in der Krickenberger Seenlandschaft



Eine Mal- und Zeichen-Exkursion der VHS Neuss in die Krickenberger Seenlandschaft findet am Samstag, 31. August 2024, von 10 bis 17 Uhr, statt. Im malerischen Naturschutzgebiet in der Nähe von Venlo finden sich großartige Landschaftsmotive wie Ausblicke auf den Wittsee, Uferszenen an der Nette sowie Blicke in lichte Wälder und Felder. Das Entgelt beträgt 31,52 Euro. Mehr Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden gibt es online.



Das vollständige Angebot der VHS kann online unter https://www.vhs-neuss.de nachgelesen werden.