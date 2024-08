30.08.2024 - Herzensmusik – Musik aus aller Welt

Die Musikschule der Stadt Neuss lädt herzlich zu einem besonderen Konzert ein: „Herzensmusik – Musik aus aller Welt“. Am Samstag, 7. September 2024, um 15 Uhr, wird der Pauline-Sels-Saal im RomaNEum zum Schauplatz eines einzigartigen musikalischen Erlebnisses, das Frieden, Toleranz und ein gelungenes Miteinander feiert. Die ukrainische Gruppe „Herzensmusik“ wird gemeinsam mit dem inklusiven Jedermannchor, Dima Sirota, Hesen Kanjo und vielen weiteren talentierten Musiker*innen aus nah und fern auf der Bühne stehen. Dieses Konzert ist nicht nur eine Hommage an die Vielfalt der Musik, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts in herausfordernden Zeiten. „Herzensmusik“ ist ein Projekt der Musikschule Neuss, das sich speziell an Geflüchtete richtet und durch das Programm „Heimat Musik“ des Landesverbands der Musikschulen in NRW (LVdM) gefördert wird. Ziel ist es, durch Musik Brücken zu bauen und ein Gefühl der Gemeinschaft zu schaffen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.