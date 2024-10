30.10.2024 - Sechs Millionen Euro Förderung für Landesgartenschau in Neuss

Am Mittwochmorgen besuchte Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, die Baustelle der zukünftigen Landesgartenschau in Neuss und überzeugte sich vor Ort von der Umsetzung der geförderten Maßnahmen. Mit sechs Millionen Euro unterstützt das Ministerium die Neusser Landesgartenschau 2026. Insgesamt rechnet man in Neuss mit Fördergeldern in Höhe von rund 20 Millionen Euro für das Projekt aus verschiedenen Fördertöpfen.

Bürgermeister Reiner Breuer führte die Ministerin über das Gelände. „Wir investieren diese Fördergelder langfristig in die Zukunft und Lebensqualität unserer Stadt. In zentraler Lage entsteht so ein nachhaltiges Naherholungsgebiet für alle. Die Landesgartenschau beschleunigt auch viele weitere Prozesse. Ein ganzer Stadtteil wird neu entwickelt, ein Radschnellweg gebaut. Neuss erhält dadurch einen deutlichen Schub“, freut sich Breuer über den Besuch.

„Wir liegen gut im Zeitplan, unser grünes Herz für Neuss zu entwickeln und zu gestalten“, berichtet Annette Nothnagel, Geschäftsführerin der LAGA GmbH, über den bisherigen Baufortschritt. „Die jetzt noch brachliegende Fläche der ehemaligen Rennbahn verwandeln wir in einen lebendigen Park mit mehr als 2.200 neuen Bäumen und viel Raum für gute Ideen, Sport, Spiel und Begegnung, den wir mit der Landesgartenschau 2026 eröffnen werden. Besonders freuen wir uns über die aktive Bürgerschaft“, so Nothnagel weiter.

Bis zur Fertigstellung des Parks zur Eröffnung am 16. April 2026 gibt es noch viel zu tun. Schon jetzt engagiert sich eine große Gemeinschaft im Mitmachverein Grünes Herz Neuss für den neu entstehenden Park und die Landesgartenschau Neuss 2026.

Ministerin Silke Gorißen: „Die Landesgartenschau in Neuss wird zeigen, wie mit nachhaltiger, grüner Stadtentwicklung die Lebensqualität der Menschen in unserem Land gefördert werden kann. Mit dem neuen Bürgerpark wird eine attraktive Grün- und Freifläche geschaffen. Es ist schön zu sehen, wie die Landesgartenschau hier in Neuss nun Gestalt annimmt. Darüber hinaus ist der entstehende Park auch ein Identifikationsprojekt für die Menschen vor Ort. Mein herzlicher Dank geht an alle, die ihren Beitrag zur Landesgartenschau 2026 leisten. Besonders betonen möchte ich dabei das große Engagement der Bürgerschaft im Entwicklungsprozess der Gartenschau durch den Verein ‚Grünes Herz‘. Ich freue mich schon heute auf den Besuch der LAGA 2026 hier in Neuss.“

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (LAGA Neuss © genausowars fotobooks; v.l.n.r. Sandra Maria Breuer, Marcus Longerich, Co-Vorstände Grünes Herz Neuss; Jan Sommer, Annette Nothnagel, Geschäftsführung LAGA GmbH; Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss und Aufsichtsratsvorsitzender LAGA GmbH; Hans-Christian Eckhardt, Präsidium VGL NRW; Christoph Hölters, Geschäftsführung LAGA GmbH und Beigeordneter für Planung und Mobilität Stadt Neuss; Christin Haack, Geschäftsführerin LAGL NW e.V.).