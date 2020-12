30.11.2020 - Online-Adventskalender

Auch wenn das Clemens Sels Museum Neuss und alle seine Dependancen weiterhin geschlossen bleiben müssen, hat sich das Team rund um Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz einiges einfallen lassen, um das Haus in der Zeit der Schließung attraktiv zu präsentieren.

Der digitale Adventskalender startet am Dienstag, 1. Dezember 2020, auf Instagram. Bis Heiligabend öffnet sich dort jeden Tag ein Türchen und zeigt ein sehenswertes Werk aus dem Sammlungsbestand des Museums.

Auch für Kinder und Familien gibt es besondere Online-Angebote: Mit dem Museums-Memory und einem Würfelspiel zum Selbermachen ist Spiel- und Bastelspaß für Groß und Klein garantiert. Der digitale Kinder- Audioguide geht in die nächste Runde. In den neuen Folge zur Ausstellung „Fisch Land Fluss. Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein“ gibt es viel Wissenswertes rund um den Fischfang zu hören.

Über viele weitere Aktivitäten informiert das Clemens Sels Museum Neuss seine Besucherinnen und Besucher auch während der Schließungszeit stets aktuell auf www.clemens-sels-museum-neuss.de und seinen Social-Media-Kanälen.



(Stand 30.11.2020/Stgl)