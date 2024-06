31.05.2024 - Jazzreihe "Blue in Green" startet in die neue Saison

Am Donnerstag, 6. Juni 2024, findet um 19:30 Uhr im Neusser Rathaus, Markt 2, der Auftakt zur neuen Saison der Reihe „Blue in Green“ statt. Wenn Philipp van Endert, E-Gitarre, und Mathias Haus, Vibraphon, gemeinsam mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) im Konzert „All my Life“ auf der Bühne stehen, verbindet sich Jazz mit Klassik. Die E-Gitarre singt, ein Flügelhorn stimmt ein, die dkn bettet beides in schillernde Streicherklänge. Philipp van Enderts „Moon Balloon“ ist eine dichte Klangreise, eine Symbiose von Jazz und Klassik, so ambitioniert wie entspannt – nostalgisch und berührend. Um intensive Emotionen geht es auch in „All my Life“. In seiner Komposition möchte Mathias Haus – wie Philipp van Endert eine feste Größe in der aktuellen Jazzszene NRWs – all den Gefühlen Ausdruck verleihen, die ihn seit seiner Kindheit begleiten und seine Person bis heute formen: Sehnsucht, Liebe, Trauer, Geheimnis, Glück, Unendlichkeit und Göttlichkeit. Kurz: „All my Life«.

Im vergangenen Jahr waren Philipp van Endert und Mathias Haus mit dem Programm „All my Life“ in der Tonhalle Düsseldorf zu Gast, damals gemeinsam mit den Düsseldorfer Symphonikern.

Die Neusser Jazzreihe „Blue in Green“ wird mit der kommenden Saison 2024/25 in die Verantwortung des Kulturamtes der Stadt Neuss übergehen. Die künstlerische Programmierung obliegt weiterhin dem Jazzmusiker und Komponisten Philipp van Endert.

Konzerttickets sind erhältlich unter www.kulturamt-neuss.de über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

