31.05.2024 - Rock am RomaNEum

Am Dienstag, den 04. Juni 2024, ist es wieder soweit: Das beliebte Festival "Rock am RomaNEum" findet ab 18.00 Uhr auf dem Vorplatz der Musikschule statt. Freuen Sie sich auf mitreißende Auftritte von etablierten Bands wie Red Night Wreckers, Hurricane Busters und Phil‘s Flying Axes. Doch damit nicht genug - auch Bands aus den Kooperationsprojekten mit dem Marie-Curie-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Gymnasium Norf sowie der Gesamtschule an der Erft werden das Publikum begeistern.

Der Eintritt zu diesem musikalischen Highlight ist frei, also sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz und erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller guter Musik und toller Stimmung.