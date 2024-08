31.07.2024 - "Neuss liest" John von Düffel

Das Lesefest "Neuss liest" wird am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr eröffnet - und das bereits zum 15. Mal. Die Stadtbibliothek Neuss freut sich, dass John von Düffel sein Kommen zur Eröffnungsveranstaltung zugesagt hat und zum ersten Mal aus seinem im November erscheinenden Buch „Ich möchte lieber nichts – eine Geschichte vom Konsumverzicht“ lesen wird.

Der in Göttingen geborene Autor, Philosoph und Dramaturg ist sowohl in der Literatur- als auch Theaterszene bekannt. Er hat nicht nur Romane, Erzählungen sowieTheaterstücke geschrieben und Hörspiele bearbeitet, zu seinem schriftstellerischen Repertoire gehören darüber hinaus Essays, wissenschaftliche Texte sowie Schreibprojekte mit Schüler*innen und Studierenden. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Aspekte-Literaturpreis“ und dem „Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Literatur“.

John von Düffel ist leidenschaftlicher Schwimmer. Deshalb steht das Element Wasser sowie auch das Schwimmen in vielen seiner Werke im Mittelpunkt der Handlungen. Bereits mit dem Titel seines ersten Buches „Vom Wasser“ bringt er seine Begeisterung zum Ausdruck. Darüber hinaus spiegeln weitere Titel, wie „Der brennende See“ (2020), „Gebrauchsanleitung fürs Schwimmen“ (2016), „Wassererzählungen“ (2014), „Wasser und andere Welten“ (2002), seine Leidenschaft. Außerdem schreibt John von Düffel Familiengeschichten, wie „Houwelandt“ (2004) oder „Beste Jahre“ (2007). Das 2022 veröffentlichte Brevier „Das Wenige und das Wesentliche“ ist eine kleine Chronik des Klarwerdens. John von Düffel geht der Frage nach, was im Leben wirklich wichtig ist und reflektiert zudem eine asketische Lebensweise.



„Neuss liest“ findet seit 2010 statt und ist die größte Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek. Sie ist nur möglich, weil sich zahlreiche Vereine, Institutionen oder kulturelle Einrichtungen mit eigenen Veranstaltungen oder in die Mitgestaltung der Kaffeepausenlesungen einbringen. Nach dem Aufruf zur Mitwirkung wird während der Sommerzeit nun das Programm konkretisiert.

Das Lesefestival findet mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ statt. Eine Literaturliste über John von Düffels Werke kann in der Stadtbibliothek angefordert werden.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (© Birte Filmer).