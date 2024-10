31.10.2024 - Baumfällungen für den Ausbau des Derendorfwegs

Die Stadt Neuss informiert, dass ab Montag, 4. November 2024, Baumfällungen im Bereich des Derendorfwegs erforderlich sind. Diese Maßnahme ist Teil der geplanten Erschließung des neuen Forschungs- und Entwicklungsstandortes des Automobilzulieferers Pierburg GmbH der Rheinmetall AG.

Der Derendorfweg, der zurzeit eine Breite von ca. fünf bis sechs Metern aufweist, wird im Rahmen der Baumaßnahmen klassisch im Trennprinzip ausgebaut. Geplant ist eine Erweiterung auf acht Meter Breite mit Schutzstreifen für Fahrradfahrende sowie einer neuen Nebenanlage, die einen Gehweg und einen bepflanzten Grünstreifen umfasst. Auch auf der südlichen Straßenseite im Bereich des geplanten Fahrradfachmarkts sollen ein Gehweg und ein Grünstreifen hergestellt werden. Das hierzu notwendige Planungsrecht wurde bereits im Jahr 2021 geschaffen und durch den Rat der Stadt Neuss beschlossen.

Im Anschluss an die Baumfällungen, die witterungsabhängig fünf bis acht Tage in Anspruch nehmen werden, beginnen sofort die Arbeiten zur Neuverlegung der Versorgungsleitungen und der Abwasserkanäle. Von Februar bis August 2025 werden dann die eigentlichen Straßenausbauarbeiten durchgeführt. Der Hochbau folgt ab dem Jahr 2026, der Umzug in die neue Immobilie ist für 2028 geplant.

Die für das Planungsvorhaben vorgeschriebene Artenschutzprüfung wurde durchgeführt und entsprechende Artenschutzmaßnahmen, insbesondere durch die Untersuchung von Höhlenbäumen, eingehalten.

Abgeholzt werden müssen insbesondere einige Eschen, Ahorne sowie Sträucher entlang des Derendorfwegs. Der Ausgleich für die entfallenden Bäume und Sträucher erfolgt durch die im Bebauungsplan vorgesehenen Ersatzpflanzungen. Neben 18 Straßenbäumen am Derendorfweg sieht der Bebauungsplan auch weitere Anpflanzungen vor, darunter 45 Alleebäume an der Hammer Landstraße sowie zusätzliche interne und externe Ausgleichsmaßnahmen.

Das Planvorhaben am Derendorfweg ist ein bedeutender Schritt für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadt Neuss, die Unterstützung von Innovation und Wirtschaft in der Region und den Erhalt sowie Ausbau von Arbeitsplätzen. Die Stadt Neuss dankt der Öffentlichkeit für ihr Verständnis und ihre Unterstützung während der Bauphase.

