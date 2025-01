29.01.2025 - Der Jazz- und Popchor ,,Roundabout" lädt zum Jahreskonzert ein

Der Jazz- und Popchor der Musikschule der Stadt Neuss, Roundabout, freut sich, seine treue Fangemeinde zu einem unvergesslichen Jahreskonzert einzuladen! Am Samstag, 8. Februar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. Februar um 14 Uhr und 17 Uhr wird der Chor die Bühne im Pauline-Sels-Saal mit insgesamt 3 Konzerten erneut zum Beben bringen und ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse bieten. Unter der inspirierenden Leitung von Anne Hartkamp wird Roundabout mit großer Freude und Lebendigkeit ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Die Zuhörenden dürfen sich auf einen bunten Mix aus mitreißenden Songs der Genres Jazz, Rock, Soul und Pop freuen. Der Chor, bekannt für seine energiegeladenen Auftritte, wird das Publikum mit seinen harmonischen Klängen und mitreißenden Grooves begeistern. Die kostenlosen Eintrittskarten für die Konzerte sind bereits vergriffen und nur noch sehr wenige Restkarten an der Abendkasse zu erhalten. Weitere Informationen zu den Konzerten und zu Roundabout sind auf der Website des Chores unter www.roundabout.de zu finden.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.