11.10.2024 - Kamea Dance Company bei den Internationalen Tanzwochen im Rheinischen Landestheater

Die Internationalen Tanzwochen feiern in der kommenden Woche ihre Premiere in ihrer neuen Spielstätte: dem Rheinischen Landestheater Neuss. An zwei Abenden ist mit der Kamea Dance Company eines der führenden Ensembles der israelischen Tanzszene zu Gast. In der Choreographie »Wild Awake« von Tamir Ginz nimmt uns die Kamea Dance Company mit auf eine Reise durch unsere Tagträume. Auf der Suche nach dem Glück sind die Bewegungen der Tänzer*innen gespeist durch persönliche Erinnerungen, Leidenschaften und unerfüllte Träume. Die Choreographie lädt ein zur Entdeckung eines neuen mentalen Raumes voller lebensbejahender Leichtigkeit. »Ein wunderbar eskapistisches Abenteuer«, so der Choreograph Tamir Ginz. »Celebration. Wink. Smile.« Die Kamea Dance Company überzeugt weltweit durch eine farbenfrohe und einzigartige Bewegungssprache, die sowohl klassische als auch moderne Techniken miteinander verbindet und die Tänzer*innen körperlich bis an ihre Grenzen führt.

Die Kamea Dance Company sollte bereits im Oktober vergangenen Jahres die Deutschlandpremiere von »Wild Awake« bei den Internationalen Tanzwochen Neuss feiern. Der Terrorangriff der Hamas gegen die israelische Bevölkerung am 7. Oktober 2023 machte das Gastspiel der Company in Neuss zunichte. Umso glücklicher sind alle Beteiligten über die Möglichkeit, das damals geplante Gastspiel jetzt – ein Jahr – später zu realisieren. Trotz der anhaltenden Auseinandersetzungen und des menschlichen Leids im Nahen Osten muss – so die gemeinsame Botschaft – Kultur weiterleben, Menschen zusammenbringen und Perspektiven aufzeigen.

Alle Infos zum Programm sind zu finden online unter https://kulturamt-neuss.de/tanzwochen/.

Tickets:

Tickets sind online erhältlich, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive :

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Kamea Dance Company: »Wild Awake« © Kfir Bolotin)