20.09.2024 - Rat der Stadt Neuss tagt

In der kommenden Ratssitzung, am 27. September 2024, bringt Stadtkämmerer Frank Gensler den Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2025 ein. Die Sitzung beginnt wie üblich um 16 Uhr und wird auch live im Audiostream auf neuss.de übertragen.

Neben der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs stehen eine Reihe von Beschlüssen aus den Ratsausschüssen auf der Tagesordnung. Darunter zum Klimaanpassungskonzept, Lärmaktionsplan und zur Bebauung des ehemaligen „Bauer & Schaurte“ Geländes (Satzungsbeschluss) auf der Südlichen Furth. Des Weiteren steht ein Beschluss zum Bedarfsplan Kindertagesbetreuung für die Jahre 2024/25 auf der rund 47 Punkte umfassenden Tagesordnung.

Die Sitzung findet im Ratssaal des Rathauses (E.260) statt und wird vom Bürgermeister Reiner Breuer geleitet. Die Ausschussunterlagen können im Bürgerinfoportal auf neuss.de abgerufen werden.





---

Bitte beachten Sie, dass das Parkhaus Rathausgarage aufgrund von Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres geschlossen ist.

Anreise per ÖPNV

Straßenbahnlinie 709: Haltestelle Rathaus (Fußweg 1 min): Haltestelle „Markt“

Anreise per PKW

Bei Anreise mit dem PKW stehen Ihnen in Echtzeit aktuelle Verfügbarkeiten von Parkmöglichkeiten, einschließlich Öffnungszeiten in der Neusser Innenstadt unter neuss.de/parkinfo zur Verfügung.