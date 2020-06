29.06.2020 - Sonntags ins Museum

Am Sonntag, 5. Juli 2020, bietet das Clemens Sels Museum Neuss von 11 bis 18 Uhr zu vier verschiedenen Zeiten öffentliche Führungen an. Durch die aktuelle Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“ führt Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries jeweils um 14 Uhr und 15.30 Uhr. Die Ausstellung widmet sich anhand ausgesuchter Exponate von August Macke bis zur aktuellen Kunst einer speziellen Bildgattung, die für die Künstlerinnen und Künstler bis heute ein neues kreatives Experimentierfeld eröffnet. Ausgehend von den Errungenschaften der „Rheinischen Expressionisten" und des „Blauen Reiters“ wird die Aktualität und Vielfalt aufgezeigt, die die Hinterglasmalerei auch heute noch besitzt.

Vorab begibt sich Archäologe Jost Auler um 11 Uhr und 12.30 Uhr auf die Spuren des römischen Novaesiums. Besucherinnen und Besucher erfahren alles Wissenswerte rund um „das römische Neuss“ (11 Uhr) sowie „Neuss vor den Römern“ (12.30 Uhr). Die 60minütigen Führungen kosten je drei Euro, der Eintritt ist – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – frei.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de zu informieren. Eine telefonische Anmeldung ist momentan unbedingt erforderlich (02131/904141).