17.12.2024 - Geänderte Öffnungszeiten der Bürgerämter aufgrund der Bundestagswahl 2025

Zur Vorbereitung der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bleiben die Außenstellen des Bürgeramtes in Holzheim und Norf vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 3. März 2025 geschlossen. Während dieses Zeitraums stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen ausschließlich im Bürgeramt in der Innenstadt für Ihre Anliegen zur Verfügung.

Am Tag nach der Bundestagswahl, dem 24. Februar 2025, bleibt auch das Bürgeramt in der Innenstadt aufgrund der notwendigen Nacharbeiten zur Wahl für den Publikumsverkehr geschlossen.

Ab Dienstag, 4. März 2025, sind das Bürgeramt Holzheim und das Bürgeramt Norf wieder wie gewohnt geöffnet.

Die Stadt Neuss dankt für das Verständnis!