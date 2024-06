31.05.2024 - Zahlreiche Vorschläge für „FrauenOrte NRW“ eingereicht

Das Interesse der Neusser Einwohner*innen an bedeutenden Frauen der Neusser Stadtgeschichte ist groß: Im Rahmen des landesweiten Projekts „FrauenOrte NRW“ haben zahlreiche Neusser*innen Vorschläge eingereicht, um die Verdienste herausragender Frauen aus Neuss zu würdigen. Von den 37 Vorschlägen erfüllen 30 die Kriterien des Projekts. Vorgeschlagen wurden unter anderem Johanna Etienne, Katharina Kardoff-Oheim und Thea Sternheim.

Dr. Jens Metzdorf, Leiter des Stadtarchivs Neuss, freut sich über die große Beteiligung: „Die zahlreichen Vorschläge zeigen, wie viele Menschen sich mit der Geschichte unserer Stadt auseinandersetzen. Die Vielfalt der eingereichten Vorschläge bekannter und auch weniger bekannter Namen steht für die vielen bemerkenswerten Frauen, deren Geschichten erzählt und gewürdigt werden müssen.“

Katja Gisbertz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss, lobt: „Die Vorschläge aus der Bevölkerung waren zahlreich und unfassbar spannend! Die vielen bewundernswerten Frauen und ihre starken Geschichten zeigen deutlich, dass wir die Sichtbarkeit von Frauen in Neuss erhöhen müssen. Das Engagement und die Begeisterung der Neusserinnen und Neusser haben bereits jetzt dazu beigetragen, dass die Leistungen bedeutender Frauen nicht in Vergessenheit geraten und in einem würdigen Rahmen Anerkennung finden!“

Im nächsten Schritt entscheidet der Kulturausschuss der Stadt Neuss am 12. Juni 2024, welche Vorschläge die Stadt Neuss im Rahmen des Projekts „FrauenOrte NRW“ an den Frauenrat NRW weitergibt.

Frauenorte NRW – Für mehr Sichtbarkeit

Die Stadt Neuss beteiligt sich am Projekt „Frauenorte NRW“ des Vereins FrauenRat NRW. Ziel ist, Frauen im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen, die als Teil der Neusser Stadtgeschichte außerordentliches Engagement gezeigt und Neuss auf allen gesellschaftlichen Ebenen mitgeprägt haben.

Bis Ende 2025 will der FrauenRat NRW 50 Orte in NRW kennzeichnen, an denen historische Frauenpersönlichkeiten gewirkt und gelebt haben, um ihren Beitrag zur Geschichtsschreibung sichtbar(er) zu machen. Die Vorschläge kommen aus der Bevölkerung, die Auswahl trifft der Vorstand des FrauenRat NRW auf Empfehlung eines ehrenamtlichen Fachbeirates.

Eine Übersicht aller bisher ernannten FrauenOrte NRW ist hier zu finden: www.frauenorte-nrw.de/karte. Weitere Informationen auch unter www.frauenorte-nrw.de