Mit der Ausstellung »Produktion. Kunst macht Arbeit« gastiert die Städtische Galerie des Kulturforum Alte Post aufgrund der Sanierungsmaßnahmen bereits zum zweiten Mal im Atelierhaus Hansastraße auf dem Hafengelände. Dieses Mal zeigt sie die Vielfältigkeit der im Haus tätigen Künstler*innen und derer, die dem Atelierhaus durch die Verbindungen in der Kunstszene nahestehen.

Die Ausstellung setzt die künstlerische Praxis an diesem Ort der Produktion in den Fokus. Inwiefern ist das Kunstwerk das Ergebnis, die zwangsläufige Folge der Arbeit oder auch das Ende einer langen Suche? Ist den Akteur*innen der Prozess wichtiger als das Resultat? Welche Rolle spielt der Zufall? Welche Formen der Kunst gibt es noch neben einem »klassischen Werk«?

Elf Künstler*innen präsentieren ihre Werke

Vom 21. bis zum 29. September 2024 präsentieren 11 Künstler*innen und ein Kollektiv aus Neuss ihre Werke:

Janina Brauer, Carola Eggeling, Claudia Ehrentraut, famka, Ralf Gemein, Songnyeo Lyoo, Michaela Masuhr, Hildegard Theodora Monssen, Karina Pauls, Gisa Rosa, Gudrun Schuster und Jeonghan Yun sind mit Arbeiten von Fotografie über Malerei, Hochdruck, Zeichnung, Performance und ganz unterschiedlichen Skulpturen vertreten. Fast alle Teilnehmenden sind ehemalige und aktuelle Mieterinnen eines Ateliers auf der Hansastraße. Doch ist mit der Bildhauerin Schuster auch eine Person dabei, die in engem Austausch mit ihrer Kollegin Masuhr aus dem Atelierhaus steht. So werden Netzwerke in der Neusser Kunstszene über das Atelierhaus hinaus sichtbar.

Auch das Künstlerinnenkollektiv famka, dass sich aus Brauer, Ehrentraut und Masuhr zusammensetzt, ist ein Beispiel für diese Vernetzung. Einerseits zeigen sie eine extra für die Ausstellung angefertigte dreiteilige Gemeinschaftsarbeit.

Mit der Kunstaktion »famka zentrale« andererseits – einer spacigen Bar mit Musik unter dem Motto »fly me to the moon« – wird das Kollektiv am Eröffnungsabend in Erscheinung treten. Somit entsteht zur Kulturnacht am 21.9. ab 19:30 Uhr eine interaktive und die Besuchenden einbindende Performance. Dazu öffnen ausstellende und weitere Künstler*innen des Atelierhauses an diesem Abend ihre Ateliers und erweitern die Schau um den Fertigungsstandort der Kunst.

Vorab ab 19 Uhr sprechen einige Künstler*innen in einem Artist Talk selbst über Ihre ausgestellten Werke. Das Gespräch wird von der Ausstellungsmacherin Eva Rottstedt, Leiterin der Städtischen Galerie der Alten Post moderiert.

Die Besuchenden sind herzlich eingeladen, sich in der Kulturnacht selbst auf den Weg zu machen: Sie können mit vielen anwesenden Künstler*innen in den Ateliers und in der Ausstellung ins Gespräch kommen und sich im Gebäude bei einem mondigen Getränk auf Spurensuche begeben, auf welch unterschiedliche Weisen die Kunstwerke entstehen oder bereits entstanden sind.

Das Wichtigste auf einen Blick Städtische Galerie des Kulturforum Alte Post zu Gast im Atelierhaus Hansastraße

Hansastraße 9

41460 Neuss 02131 90 4192, ausstellungen@stadt.neuss.de, www.altepost.de, instagram @kulturforum_altepost Teilnehmende: Janina Brauer, Carola Eggeling, Claudia Ehrentraut, famka, Ralf Gemein, Songnyeo Lyoo, Michaela Masuhr, Hildegard Theodora Monssen, Karina Pauls, Gisa Rosa, Gudrun Schuster, Jeonghan Yun Kuratiert von Eva Rottstedt Laufzeit 21. Bis 29. Mai 2024

Event zur Kulturnacht: 21.09.24: 19:00 Uhr Eröffnung mit Artist Talk / 19:30 – 22:00 Uhr Kunstbar »famka zentrale«, offene Ateliers Öffnungszeiten:

Sa. & So. 10:00 – 19:00 Uhr Mo. – Fr. nach Absprache über ausstellungen@stadt.neuss.de oder 02131 90 41 92 Anfahrt: Mit dem Auto: Parkplatz hinter dem Atelierhaus, mit dem Bus: Bushaltestelle Hansastraße

Linie 842, zu Fuß: Innenstadt (10 min), S-Bahnhof Rheinparkcenter (20 min)

___

Stand: 19. September 2024