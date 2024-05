Quirinus-Cup 2024

Bürgermeister Reiner Breuer begrüßte jetzt die Spielerinnen und Spieler der Handballerinnen und Handballer aus der Neusser Partnerstädte Rijeka sowie Trainer und Verantwortliche im Alten Ratssaal, die anlässlich des Quirinus-Cups zu Gast in Neuss sind.

Event am Pfingstwochenende

Bei dem Empfang im Neusser Rathaus sprach Bürgermeister Breuer einen besonderen Dank an den Neusser Handballverein, die Sponsoren und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus, die gemeinsam eines der bedeutendsten Jugend-Handballturniere Deutschlands in Neuss präsentieren.

Der Quirinus-Cup lockt am Pfingstwochenende mit ca. 50 Mannschaften in 4 Hallen mit bis zu 152 Spielen. Auch Schülerinnen und Schüler der Kozala Grundschule aus Rijeka sind bei dem Turnier vertreten.



Bürgermeister Breuer betonte weiter, dass der Quirinus-Cup nicht nur ein tolles Sport-Event sei, "(...) er ist auch die größte und bedeutendste internationale Jugendbegegnung, die es in Neuss gibt. Er bringt Jugendliche aus ganz Europa zusammen, trägt damit dazu bei, dass sich junge Menschen aus den unterschiedlichen Nationen kennenlernen".

Weitere Informationen zum Quirinus-Cup gibt es unter: https://quirinuscup.org/

Stand: 17. Mai 2024