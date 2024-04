Ralf Hörsken verabschiedet

Acht Jahre lang war Ralf Hörsken Beigeordneter der Stadt Neuss für den Bereich Jugend, Soziales und Senioren. Zum 1. Mai 2024 wechselt er nach 42 Berufsjahren - 40 davon im Öffentlichen Dienst - in den Ruhestand. Am 26. April 2024 wurde Ralf Hörsken während der Sitzung des Rates verabschiedet.

Mit Herzblut für die Quirinusstadt

Gestartet ist Ralf Hörsken während seines Wehrdienstes bei der Luftlandebrigade. Sowohl im Schulbereich, als auch bei der Bundesanstalt für Arbeit und der Stadt Duisburg war er in leitenden Funktionen tätig. Ab 2016 hat er sich schließlich mit Herzblut als Beigeordneter für Jugend, Soziales und Senioren für die Belange unserer Quirinusstadt und deren Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.

"Dabei hast Du nicht nur Projekte angestoßen und umgesetzt, die das Leben vieler Menschen in Neuss nachhaltig verbessert haben, sondern auch immer den Blick nach vorne gerichtet. (...) Zu nennen sind hier die Lotsenpunkte, die älteren Menschen in unserer Stadt ein niederschwelliges Angebot zur Orientierung und Hilfe bieten; der Kita-Ausbau mit derzeit mehr als 100 Kitas - 25 davon haben wir gemeinsam eröffnet, lieber Ralf; Nicht zu vergessen die `Frühen Hilfen`, wichtig, damit auch wirklich alle Kinder einen guten Start ins Leben haben", resümiert Bürgermeister Breuer das Wirken Ralf Hörskens in Neuss.

Die "Win-Win-Opa-Situation"

Ralf Hörsken selbst bezeichnet den Wechsel in den Ruhestand als "Win-Win-Opa-Situation", in der die eigentlichen Gewinner seine drei Enkelkinder seien. Passend dazu bekam Hörsken eine Patenschaft für ein Erdmännchen im Krefelder Zoo geschenkt, damit er mit seinen Enkelkindern häufig Gelegenheit für einen gemeinsamen Zoo-Besuch haben wird. Warum gerade dieses Tier? Erdmännchen gelten als besonders soziale Zeitgenossen, die sich gegenseitig unterstützen.

Anstatt einer offiziellen Abschiedsfeier hat sich Ralf Hörsken dafür entschieden, den eigentlich für seine Feier geplanten Betrag für einen guten Zweck zu spenden. Die Initiative Schmetterling darf sich daher über 1.000 Euro freuen.

Neuer Dezernatsverteilungsplan

Der Weggang von Ralf Hörsken macht auch eine Änderung in der Dezernatsverteilung nötig. In der Ratssitzung am 16. Dezember 2023 wurde auf die Wiederbesetzung der Stelle des Beigeordneten für Soziales, Jugend und Senioren verzichtet und die Einsparung dieser Stelle vorgeschlagen. Die Dezernatsverteilung wird somit zum 01. Mai 2024 auf nun mehr sechs Dezernate umgestellt. Im neuen Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan zum 01. Mai 2024 sind die Änderungen abgebildet:

Dezernat 1

Das Rechtsamt wird in das Dezernat 1 verlagert. Das Dezernat erhält die Bezeichnung „Leitung Verwaltung, Stadtrat und Repräsentation“.

Mit dem neuen Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan werden die Beauftragten des Bürgermeisters sichtbar im Referat Beauftragte dargestellt. Die dezernatsübergreifende Aufgabenstellung der Beauftragten erfolgt aufgrund Gesetz und/oder gesonderter Verfügung des Bürgermeisters.

Dezernat 3

In das Dezernat 3 wird das Sozialamt (50) verlagert. Es erhält die Bezeichnung „Bürgerservice, Sicherheit und Soziales“.

Dezernat 4

Dem Dezernat „Schule, Bildung und Kultur“ wird das Amt 51 zugeordnet. Die Bezeichnung des Dezernates wird auf „Jugend, Bildung und Kultur“ geändert.

Dezernat 5

Das bestehende Dezernat 5 wird aufgelöst und die bisherigen Bereiche umverteilt. Das bisherige Dezernat 7 wird damit zu Dezernat 5.

Vertretungen

Die Aufgabenwahrnehmung bei Abwesenheit des Beigeordneten im Dezernat 2 übernimmt der Bürgermeister. Die Beigeordneten der Dezernate 3 und 4 und 5 und 6 vertreten sich jeweils gegenseitig.

Die Reihenfolge der Vertretung des Bürgermeisters wird wie folgt festgelegt:

Erster Beigeordneter Frank Gensler, Beigeordneter Holger Lachmann, Beigeordneter Christoph Hölters, Beigeordneter Dr. Matthias Welpmann, Beigeordnete Ursula Platen.

---

Stand: 28. April 2024