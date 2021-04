ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Rhein-Kreis Neuss erlässt Allgemeinverfügung mit Test-Option

Rhein-Kreis Neuss erlässt Allgemeinverfügung mit Test-Option Nachdem an Karfreitag der 7-Tage-Inzidenzwert bei uns den 3. Tag in Folge über 100 lag, gilt auch für Neuss die vom Land vorgesehene so genannte Corona-Notbremse. Der Rhein-Kreis Neuss macht jedoch von einer Test-Option Gebrauch.

