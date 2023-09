RhineCleanUp: Ärmel hochkrempeln für einen sauberen Fluss

In Neuss haben am 9. September 2023 mehrere Organisationen am Rhein und auf dem Rennbahnpark die länderübergreifende Aktion RhineCleanUp unterstützt. Ziel der Aktion, die am gesamten Rheinverlauf stattfindet, ist unter anderem, dass die Vermüllung der Ozeane gestoppt wird.

Viele Vereine und Firmen in Neuss aktiv

So haben die Frauen und Männer von „Sauberhafte Neuss“ die Rheinwiesen beim Rheinpark vom Unrat befreit. Diese ehrenamtliche Initiative ist in Neuss sehr oft mit Reinigungsaktion aktiv und trifft sich mindestens einmal im Monat an verschiedenen Stellen zur Reinigung. Der „Neusser-Ruderverein“ um seinen Kassenwart, Dr. Simon Sinzig, hat mit gut 50 Personen und der Unterstützung des Neusser Umweltdezernenten, Dr. Matthias Welpmann, nicht nur im Bereich des Sporthafens die Rheinwiesen gereinigt, sondern auch von der Wasserseite aus mit Boten den Uferbereich für Sauberkeit gesorgt.

"Ich freue mich und bin dankbar dafür, dass durch diese Initiative so viele Menschen zum Einsammeln und zur Entsorgung von Müll aus unseren Flüssen gewonnen werden." Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter der Stadt Neuss für Umwelt, Klima und Sport

Der Verein „Grünes Herz –Bürgerpark Neuss e.V.“ hat zusammen mit dem Gymnasium „Marienberg“ die Aktion um die Reinigung des Rennbahnparks erweitert. Darüber hinaus engagierten sich diverse Firmen.

Die Stadt Neussunterstützt die Aktion mit der AWL unter anderm durch die Bereitstellung der notwendigen Materialien wie Handschuhe, Greifer, Müllsäcke und holt den gesammelt Unrat an zuvor vereinbarten Sammelpunkten ab.

RhineCleanUp seit 2018

Die Aktion RhineCleanUp konzentriert sich vornehmlich auf die Flüsse, denn 70 Prozent des Plastikmülls gelangt über die Flüsse in der Meere. Seit 2018 werden daher die Ufer der Flüsse länderübergreifend aufgeräumt. Zunächst am Rhein von der Quelle bis zur Mündung, mittlerweile auch an 21 weiteren Flüssen. In den letzten Jahren konnten über 100.000 Freiwillige gewonnen werden. Sie haben über 1.000 Tonnen Müll an den verschiedenen Flüssen gesammelt. Freiwillige, Firmen, Gemeinden und Umweltorganisationen beteiligen sich an dieser Veranstaltung, um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen und die ökologische Gesundheit des Rheins zu fördern. Das RhinCleanUp ist eine Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv für den Schutz der Gewässer und die Förderung einer nachhaltigen Zukunft einzusetzen

Stand: 9. September 2023