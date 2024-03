Schließungen der Bürgeramt-Außenstellen zur Europawahl 2024

Um den Dienstbetrieb und einen reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni 2024 sicherzustellen, bleiben die Außenstellen des Bürgeramtes in Holzheim und Norf vom 8. April 2024 bis einschließlich 10. Juni 2024 geschlossen. In dem Zeitraum vom 8. April 2024 bis zum 7. Juni 2024 stehen daher ausschließlich Mitarbeiter*innen im Rathaus in der Innenstadt für die Bearbeitung Ihrer Anliegen zur Verfügung.

Das Bürgeramt in der Innenstadt bleibt am Tag nach der Europawahl (10. Juni 2024) aufgrund der Abwicklung notwendiger Wahl-Nacharbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab Dienstag, 11. Juni 2024, ist das Bürgeramt in der Innenstadt und in den Außenstellen Holzheim und Norf wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet.

Stand: 27.03.2024