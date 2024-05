Schüleraustausch Neuss & Rijeka

Für einen projektgebundenen und sprachlichen Schüleraustausch mit dem Leitthema „Förderung der Europakompetenz und Demokratiebildung durch reale Begegnungen“ besuchten zwölf Schülerinnen und Schüler des Prva Susacka Hrvatska Gymnasiums aus Rijeka vergangenen Woche Neuss.

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, begrüßte Bürgermeister Reiner Breuer die kroatischen Gäste zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Norf und ihren Lehrerinnen in der Alten Schmiede in Neuss.

Auf dem Programm standen ein Besuch der Städte Düsseldorf und Köln sowie ein Empfang im Landtag NRW. Im Rahmen des Austausches entstand ein gemeinsames Lied mit Europabezug und der Freundschaft zwischen Kroatien und Deutschland.

Vom 15. bis zum 20. April 2024 fand bereits der Besuch der Gesamtschule Norf in Rijeka mit kulturell-geschichtlichem Schwerpunkt statt. Damals entstandene Freundschaften konnten nun vertieft werden.