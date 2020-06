SommerLeseClub digital

Auch in diesem Jahr präsentiert die Stadtbibliothek Neuss wieder den SommerLeseClub. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Konzept kurzfristig überarbeitet. So gilt es in den Ferien digitale Stempel für gelesene Bücher, Hörbücher, die Teilnahme an digitalen Veranstaltungen und das Spielen von Konsolenspielen zu sammeln. Die Aktion startet am Dienstag, 23. Juni 2020, und endet am 18. August 2020.

Die Anmeldung für das kostenfreie Angebot ist ab sofort unter www.sommerleseclub.de möglich. Dort finden Interessierte ein Formular, das ausgefüllt an die Stadtbibliothek per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de weitergeleitet werden muss. „Im Anschluss werden die Bibliotheksausweise erstellt und den Teilnehmenden per Post zugesandt, zusammen mit den Zugangsdaten für das Online-Logbuch. Dort warten spezielle Fragen und auch die digitalen Stempel werden hier eingesammelt“, erläutert Marina Rabe, die für die Kinderangebote der Stadtbibliothek zuständig ist.

Die digitalen Stempel können sowohl im Team mit bis zu fünf Personen als auch im Alleingang erlesen und erspielt werden. Nach den Sommerferien warten dank der Unterstützung des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ und der Stadtwerke Neus viele Preise und eine Urkunde auf die Teilnehmenden. Hauptgewinn ist in diesem Jahr eine Spielekonsole.

Damit auch die Kreativität nicht zu kurz kommt, wartet in den Sommerferien zusätzlich eine SummerChallenge auf die Teilnehmenden. Zu Beginn jeder Woche wird eine kreative Aufgabe über die Social-Media-Kanäle der Neusser Stadtbibliothek gestellt, bei der etwas gebastelt, gemalt, gereimt oder geschrieben werden muss. Wer sein Werk im Anschluss sein Werk als Foto oder Texteinreicht, erhöht seine Chancen auf den Hauptpreis.

Der SommerLeseClub wird wie in den Vorjahren durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW gefördert, Projektträger ist erneut das Kultursekretariat NRW Gütersloh.