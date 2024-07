„Spaß im Gras“ 2024 gestartet

Seit dem 8. Juli läuft das Zeltlager „Spaß im Gras“ im Rahmen des Neusser Ferienspaßes auf der Bezirkssportanlage in Neuss-Grimlinghausen. Organisiert wird die zweiwöchige Aktion vom Jugendamt der Stadt Neuss in Zusammenarbeit mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen und dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SKM Neuss e.V.

Seit über 20 Jahren bietet „Spaß im Gras“ Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Ferien abwechslungsreich gemeinsam mit alten und neugewonnenen Freunden zu verbringen. In diesem Jahr findet das Angebot im Rahmen des Neusser Ferienspaßes von Montag, den 8. bis einschließlich Freitag, 19. Juli 2024, statt.

Abwechslungsreiches Programm

An den vielfältigen Angeboten können alle teilnehmen, die zwischen zwölf und 16 Jahren alt sind. Dabei ist es sowohl möglich, die komplette Zeit zu zelten, nur einzelne Nächte im Zelt zu verbringen oder einfach tagsüber an den abwechslungsreichen Sport-, Spiel- und Kreativangeboten teilzunehmen. An allen Tagen finden vielfältige und wechselnde Sport-, Spiel- und Kreativangebote statt, die durch weitere, wie z.B. Wellness, Kistenklettern, Bogenschießen, Gesellschafts- und Rollenspiele etc. ergänzt werden. Nach dem gemeinsamen Abendprogramm klingt jeder Tag bei einem schönen Lagerfeuer aus.

Anmeldung auch spontan noch möglich

Pro Woche können sich bis zu 100 Kinder und Jugendliche anmelden. Die Kosten (inkl. Frühstück und Mittagessen) betragen auch dieses Jahr 12 Euro pro Tag. Ein Team von über 20 engagierten Betreuer*innen (Hauptamtler*innen der beteiligten Einrichtungen sowie Honorarkräfte) sorgt für das Gelingen des Angebots. Wer noch bis Freitag, 19. Juli 2024, spontan dabei sein möchte, kann telefonisch unter 02131 166800 oder direkt vor Ort anmelden. Weitere Informationen hält zudem das Jugendamt der Stadt Neuss unter 02131 90-5193 bereit.

Das gesamte Programm des Neusser Ferienspaßes finden Sie hier: Neusser Ferienspaß 2024

Stand: 10. Juli 2024