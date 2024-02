Stadt pflanzt mehr als 750 neue Bäume

Bäume sind nicht nur wichtig für ein gutes Klima, sie steigern auch die Lebens- und Wohnqualität. Die Stadt Neuss hat nun ihre Baumbilanz für das Jahr 2023 vorgelegt. 333 Fällungen stehen 751 Neu- und Ersatzpflanzungen gegenüber.

Deutlich mehr Neupflanzungen

Im Jahr 2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Abgänge weiter verringert. Von 522 im Jahr 2022 auf 333 Fällungen im Jahr 2023. Die Schwerpunkte bei den Abgängen lagen nach wie vor bei den Ahornen und Kirschen, verstärkt auch bei den Birken. Die Zahl der im Jahr 2023 umgesetzten Baumpflanzungen hat sich gegenüber der im Jahr 2022 (485 Bäume) schon hohen Zahl an Neu- und Ersatzpflanzungen mit 751 noch einmal deutlich gesteigert.

„Insgesamt können wir festhalten, dass im Jahr 2023 mit 751 Bäumen gegenüber den Entnahmen fast das 2,3-fache an Einzelbäumen nach- und neugepflanzt werden konnte. Damit ist uns im Jahr 2023 eine deutliche Trendwende bei der Entwicklung des Neusser Baumbestands gelungen“, so der Beigeordnete für Umwelt, Klima und Sport, Dr. Matthias Welpmann.

Trockenschäden der Hitzesommer

Immer noch wird ein großer Teil der Mittel für die Baumpflege für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit verwendet. Die Fällung abgestorbener Bäume sowie die Beseitigung von Totholz bilden hier wie auch in vielen anderen Kommunen die Schwerpunkte. Beides sind mittelfristige Folgen der akuten Trockenschäden der Hitzesommer 2018 bis 2022. Die Verluste durch die Rußrindenerkrankung sind bei der verringerten Gesamtzahl der Entnahmen wieder zur Hauptursache für die Fällungen des vergangenen Jahres geworden.

„Klar zu erkennen sind die Erfolge unserer umfassenden Pflegemaßnahmen“, so Dr. Welpmann weiter. „Wie bereits 2022 bereits erkennbar, stabilisiert sich hierdurch der städtische Baumbestand deutlich“. Bei den jährlichen Überprüfungen der Baumkontrolleure bestätigt sich dieser Trend in der absoluten Zahl wie auch im prozentual sinkenden Anteil der ausgewiesenen Verkehrssicherungsmaßnahmen und Fällungen in Bezug auf den Gesamtbestand.

Gerade mit Bezug auf ältere Bäume, bleibt der Umbau und die Erweiterung des Baumbestandes in Zeiten des Klimawandels eine vorrangige Aufgabe bei der Pflege der Grünflächen in Neuss.

Baumspenden sind gerne gesehen

Neben der durch ISEK-Fördermittel unterstützen Neupflanzung von Bäumen im Bahnhofsumfeld im Frühjahr 2023 sind für die deutlich erhöhte Anzahl der Neuzugänge auch die umfangreichen Pflanzungen auf den städtischen Friedhöfen verantwortlich.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass viele Baumpflanzungen auf Baumspenden verschiedener Organisationen und der Neusser Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen ist. Mehr als 70 Einzelbäumen wurden auf diese Art im 2023 gespendet. Wer die Pflanzung von Bäumen an Straßen, in Park- und Grünanlagen oder auf Spielplätzen ebenfalls unterstützen möchte, kann sich gerne an das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss wenden.



Übersicht: Baumpflanzungen 2023

Übersicht: Baumfällungen 2023

Stand: 09.02.2024