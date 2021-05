Stadt verzichtet auf Elternbeiträge

Noch vor der Sommerpause soll ein Ideen- und Realisierungswettbewerb für den Wendersplatz starten. Dies beschloss der Haupt- und Sicherheitsausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 7. Mai 2021. Dafür soll die Verwaltung prüfen, ob in der Konzeption auch eine Mulitifunktionshalle mit 1.000 bis 1.500 Plätzen sowie eine Dependance für das Clemens-Sels-Museum und ein stärkerer Schwerpunkt auf Hochschulnutzung und ein Innovationscampus mit Start-ups eingebunden werden kann. Der Haupt- und Sicherheitsausschuss hat aufgrund der epidemischen Lage an Stelle des Rates der Stadt Neuss im Zeughaus getagt.

Die Stadt Neuss verzichtet endgültig auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas und Kindertagespflege sowie für die Angebote der offenen Ganztagsschule für die Monate von März bis einschließlich Mai 2021. Dies beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig. Ebenso stimmten sie der Einrichtung eines Lotsenpunktes in Grimlinghausen in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen zu. Mit dem zehnten Lotsenpunkt hat die Stadt Neuss jetzt in fünf Jahren eine flächendeckende Struktur dieser Angebote für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger geschaffen.

Ebenfalls einstimmig fielen auch die Entscheidungen zum Knotenpunktumbau im Augustinusviertel im Zuge der angrenzenden Quartiersentwicklungen, die Grundsatzentscheidung für die Entwurfsplanung eines Teileabschnitts zum Boulevard „Neuss an den Rhein“ sowie die Verbreiterung und den Bau von getrennten Fuß- und Radwegen auf beiden Seiten der Weberstraße an der Eisenbahnbrücke. Zur verkehrlichen Erschließung des Bebauungsplanes Kreitzer Straße in Holzheim wurde die Realisierung einer weiteren Stichstraße und eine Lärmschutzanlage für das Wohngebiet Ludgerusring beschlossen.

Für sechs der acht Bezirksausschüsse, die erstmals das gesamte Stadtgebiet abdecken, wurden bis zu vier Vertreterinnen oder Vertreter als beratende Mitglieder in die Ausschüsse gewählt. Diese vertreten Stadtteilkonferenzen, Runde Tische oder andere auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen oder Gruppierungen eines Stadtteiles oder einer Ortschaft. Vertreter oder Vertreterinnen die nicht bestellt wurden, wie beispielsweise Schützen- oder Sportvereine, sind herzlich eingeladen, sich themenbezogen in die Bezirksausschüsse einzubringen. Die Bezirksausschüsse Norf und Rosellen hatten beschlossen, die Entscheidung über die beratenden Mitglieder in ihre nächsten Sitzungen zu vertagen.

Große Zustimmung fanden die Planungen des „42. Internationalen Hansetages Neuss 2022“. Im kommenden Jahr ist die Stadt Neuss Ausrichter der viertägigen Veranstaltung am Himmelfahrtswochenende. Seit der Gründung der „Neuen Hanse“ im Jahr 1980 richtet alljährlich eine der 194 aktiven Mitgliedsstädte aus 16 europäischen Ländern diese Großveranstaltung mit vielen hundert Aktiven, Jugendlichen, Künstlern, Wirtschaftsvertretern, den Delegierten aller Hansestädte und vielen zehntausenden Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltungen auf zahlreichen Aktionsflächen, Plätzen und Bühnen aus.

