Stadtführung - Die Hansestadt Neuss

Was hat Neuss mit der Hanse zu tun? Wieso feiern wir den Hansetag oder das Hansefest? Begeben Sie sich mit Neuss Marketing auf einen historischen Spaziergang durch den Neusser Stadtkern und erkunden Sie den Ursprung der Hanse: Alles begann in den Jahren 1474/1475, als die Stadt Neuss die Hanse-Privilegien erhielt und dadurch zu einigem Reichtum kam. Mitglied der mittelalterlichen Städtehanse war sie trotz ihrer weitverzweigten Handelsbeziehungen jedoch nie.

Heute ist die Stadt Neuss Mitglied im Hansebund der Neuzeit. Die Stadtführungen vermitteln anschaulich, welche Aufgaben und Ziele damit verbunden sind. Im Rahmen des Hansetages bietet Neuss Marketing insgesamt vier Termine an. Beginn der 90-minütigen Führung „Die Hansestadt Neuss“ ist jeweils am Hauptportal des Quirinusmünsters.

Die Führung findet in kleinen Gruppen statt und kostet jeweils zehn Euro für Erwachsene. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist Information Neuss ist erforderlich. Tickets können online über die Homepage www.neuss-marketing.de oder direkt in der Tourist Information gebucht werden.

Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 26. Mai 2022 | 17 bis 18.30 Uhr

Freitag, 27. Mai 2022 | 17 bis 18.30 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022 | 16 bis 17.30 Uhr

Sonntag, 29. Mai 2022 | 10 bis 11.30 Uhr

Darüber hinaus bieten das Team von Neuss Marketing die Stadtführung auch in „Leichter Sprache“ an. Die 60-minütige Führung am Sonntag, 29. Mai, findet von 11 bi 12 Uhr statt. Startpunkt ist ebenfalls am Hauptportal des Quirinusmünsters. Die Führung wird in einer kleinen Gruppe stattfinden und kostet sechs Euro für Erwachsene, sie richtet sich an Menschen mit Behinderung. Die Anmeldung ist ausschließlich über die Tourist Information Neuss möglich.

Weitere Informationen sind telefonisch bei der Tourist Information Neuss unter der Rufnummer 02131-4037795, per E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de oder im Internet unter www.neuss-marketing.de erhältlich.



(Stand: 25.05.2022, Kro)