SWN ausgezeichnet

Die Stadtwerke Neuss dürfen sich in den Sparten Erdgas und Strom „TOP-Lokalversorger 2022“ nennen. Dem lokalen Unternehmen werden damit erneut von unabhängiger Seite neben einem fairen Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnete Ergebnisse in wesentlichen Bereichen wie Servicequalität, Umwelt und regionalem Engagement attestiert.



Eine Auswertung zum Stichtag 1. Januar 2022 des Tarifrechners des Energieverbraucherportals hatte ergeben, dass die Stadtwerke im Versorgungsgebiet Neuss mit ihren Produkten Top-Plätze als Gas- und auch als Stromanbieter belegen. Die Auszeichnung TOP-Lokalversorger liefert Verbrauchern einen sicheren Anhaltspunkt zur Orientierung am Energiemarkt.



„Wir freuen uns über die Auszeichnung, denn mit dem TOP-Lokalversorger wird neben einem transparenten Preisangebot und hoher Servicequalität auch das lokale Engagement gewürdigt. Zudem erhält das Siegel nur, wer für ein zukunftsweisendes Umweltbewusstsein steht“, so Matthias Braun, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Neuss. „Die Auszeichnung ist zugleich eine Verpflichtung für die Zukunft. Wir sind für unsere Kunden da: persönlich und nah“, ergänzt Christiane Koppelmann, Leiterin Abteilung Privat- und Gewerbekunden bei den Stadtwerken Neuss.



Das Energieverbraucherportal, ein Projekt der De-Media GmbH, will mit seinen Angeboten den Kunden Orientierung bei den Energiepreisen bieten. Seit 2008 verleiht das Unternehmen herausragenden Anbietern mit verbraucherfreundlichen Angeboten unter anderem in den Sparten Strom und Erdgas das TOP-Lokalversorger-Siegel. Neben einem transparenten Energiepreis und fairen Tarifbedingungen fließen auch Aspekte wie Ökologie, Service, regionales Engagement, Datenschutz und Zukunftsorientierung in die Be-wertung mit ein.



Weitere Informationen sind unter www.top-lokalversorger.de und www.energieverbraucherportal.de abrufbar.

(Stand: 18.02.2022, Kro)